Se desata persecución en CDMX por auto de $160 mil pesos que vendían en Facebook

Dos hombres fueron detenidos tras una persecución en la Ciudad de México (CDMX) al ser acusados de presuntamente asaltar un señor a quien citaron para la compraventa de un automóvil de $160 mil pesos en la alcaldía Álvaro Obregón.

La captura de los dos probables responsables fue informada este jueves 29 de enero de 2026 por Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), quien anunció la detención de dos hombres llamados René Francisco “N” y Ángel Uriel “N”, presuntos responsables del robo de dinero a un ciudadano que pretendía comprar un vehículo anunciado en redes sociales.

Víctima de robo en CDMX fue citada por mensajería

Policías del Sector Plateros atendieron la denuncia de la víctima, quien viajó desde Cuernavaca, Morelos, y pretendía adquirir un vehículo anunciado en Marketplace de Facebook, pero era una trampa para supuestamente venderle un Jetta Volkswagen modelo 2017 color gris.

Los oficiales realizaban sus funciones de seguridad y prevención en calles de la colonia María G. de García Ruiz, cuando fueron informados por la frecuencia de radio, de un robo en proceso en el cruce de las calles Uruguayos y Antigua Vía a la Venta.

La víctima contó que, a través de mensajes por una aplicación de mensajería instantánea, acordó con una persona una cita para realizar la compra de un vehículo .

No obstante, mientras esperaba al supuesto vendedor, fue abordado por dos sujetos, quienes lo agredieron con una pistola , lo despojaron del dinero en efectivo que llevaba consigo y enseguida huyeron a bordo de una motocicleta color negro con rojo.

Captan a ladrones y policías los persiguen en Álvaro Obregón

Ante el escape, desde el Centro de Comando y Control (C2) Poniente, se implementó un cerco virtual, mediante el cual ubicaron la motocicleta en calles de la colonia Lomas de Becerra, por lo que los policías en campo los alcanzaron en la calle Puente de Ixtla y 3 de Mayo.

En el sitio, interceptaron a los tripulantes y les realizaron una revisión preventiva, tras la cual les aseguraron cinco teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos y una réplica de arma de fuego.

René Francisco “N”, de 31 años, y Ángel Uriel “N”, de 24 años, junto con los objetos y la motocicleta asegurada, los trasladaron ante el agente del Ministerio Público AO-2 para determinar su situación jurídica.