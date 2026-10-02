Iba en bici y le cerró el paso: así asaltaron a una joven en Ixtapaluca (VIDEO)

Una joven que se dirigía a la universidad fue víctima de un asalto mientras caminaba por calles de la colonia La Venta, en Ixtapaluca, Estado de México.

Una cámara de seguridad captó el momento en que un adolescente que viajaba en bicicleta se acercó a ella y le cerró el paso.

¿Cómo ocurrió el asalto a la joven en Ixtapaluca?

En las imágenes se observa cómo el adolescente intercepta a la joven para amenazarla y exigirle su teléfono celular.

La estudiante queda frente al presunto asaltante sin posibilidad de continuar su camino. Después de quitarle el celular, el adolescente vuelve a subir a la bicicleta y se aleja pedaleando, mientras la joven continúa su trayecto.

El video fue difundido por la madre de la joven con la intención de que alguien pueda reconocer al adolescente y aportar información sobre su identidad.

Hasta ahora, no se ha informado públicamente sobre alguna detención relacionada con este caso.

Un hombre en bici acorraló a una joven para asaltarla en Ixtapaluca, Edomex.



📷: Azteca Noticias pic.twitter.com/lSv88Rez9k — Oscar Morales (@oscar_moralesr) October 2, 2026

¿Cuántos robos a transeúnte se han registrado en el Estado de México?

El robo a personas que caminan por la vía pública se mantiene como uno de los delitos con mayor incidencia en el Estado de México.

De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y agosto de 2026 se registraron 8 mil 996 casos de robo a transeúnte en la vía pública en la entidad. De ellos, 8 mil 229 fueron cometidos con violencia. El SESNSP señala que sus registros se construyen a partir de las carpetas de investigación reportadas por las fiscalías estatales.

La cifra representa una disminución frente a los 10 mil 331 casos registrados durante el mismo periodo de 2025, aunque el Estado de México se mantuvo como la entidad con mayor número de casos de este delito en ambos periodos.

La reducción entre ambos periodos es de aproximadamente 12.9%.

¿Qué hacer si eres víctima de un robo en la calle?

Si ocurre un asalto, lo primero es ponerse a salvo y evitar confrontar al agresor. Después puede presentarse la denuncia ante la autoridad correspondiente y, si fue robado un celular, solicitar el bloqueo de la línea y del equipo.

En casos como el de Ixtapaluca, las imágenes de cámaras de seguridad también pueden ser útiles para aportar información a las autoridades.