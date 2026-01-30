VIDEO: Ratas huyen corriendo tras robar restaurante en la Benito Juárez; llegaron hasta la Buenos Aires

La rápida reacción de la policía capitalina permitieron la captura de dos presuntos delincuentes que, minutos antes, habían sembrado el pánico en un restaurante de la alcaldía Benito Juárez. Los sujetos, quienes ya cuentan con múltiples ingresos a prisión, utilizaron una réplica de arma de fuego para despojar de sus pertenencias a clientes y dueños del negocio.

El robo ocurrió en el cruce de las calles Montes de Oca y Ramos Millán, en la colonia Américas Unidas. Tras recibir el reporte de emergencia, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se entrevistaron con el dueño del local (26 años) y dos comensales, quienes narraron cómo los agresores los amenazaron para robarles dinero en efectivo antes de huir en una motocicleta.

Video de la fuga: Asaltantes atracan restaurante en la Benito Juárez

Creyendo haber evadido a la justicia, los asaltantes emprendieron la huida hacia el centro de la ciudad. Sin embargo, monitoristas del C2 Sur implementaron un cerco virtual, rastreando su ruta en tiempo real a través de las cámaras de videovigilancia.

El seguimiento culminó en la alcaldía Cuauhtémoc. Policías en campo interceptaron a los sospechosos en la esquina de las calles Doctor Ignacio Barajas Lozano y Doctor Roberto, en la colonia Buenos Aires, conocida por su alta actividad comercial y movilidad.

#CDMX | Por el presunto robo a un restaurante, en la alcaldía Benito Juárez, fueron detenidos dos sujetos en quienes portaban una réplica de arma de fuego.



La detención se registró en Cuauhtémoc tras un seguimiento virtual fueron detenidos en la colonia Buenos Aires, alcaldía… pic.twitter.com/yVlEV0yuYz — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 30, 2026

Tenían billetes colombianos y credenciales de las víctimas

Al realizarles la revisión preventiva conforme al protocolo, los oficiales confirmaron el delito. Se les aseguró:



Una mochila color negro.

Una réplica de arma de fuego (con la que intimidaron a las víctimas).

(con la que intimidaron a las víctimas). Dinero en efectivo y un billete de papel moneda colombiana .

. Una identificación oficial perteneciente a uno de los afectados.

Los detenidos, ambos de 32 años de edad, no son novatos en el mundo del crimen. Tras el cruce de información en las bases de datos de la SSC, se reveló su historial delictivo:



Sujeto 1: Tiene tres ingresos al Sistema Penitenciario por Robo agravado, Robo calificado y Robo (años 2014, 2019 y 2024). Sujeto 2: Cuenta con dos ingresos previos por Robo calificado y Robo agravado (años 2017 y 2022).

Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica por robo con violencia.