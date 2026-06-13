¡Que impotencia! Acorralan y roban a mujer en Valle de Chalco; el asalto fue captado en VIDEO

La insegudiad en el Estado de México volvió a quedar registrada en calles del municipio de Valle de Chalco, esto luego de que una mujer fuera víctima de un asalto. Todo sucedió mientras caminaba por calles de la colonia San Isidro cuando fue interceptada por un sujeto en un hecho que queso captado por uns cámara de videovigilancia.

Video: Asaltan a una mujer en Valle de Chalco, cámaras captan momento exacto

Las imágenes captadas por una cámara de vigilancia muestran cómo la víctima transitaba por la calle Norte 6 cuando súbitamente fue acorralada por un sujeto, que aprovechando un punto de poca visibilidad, la arrinconó detrás de un poste y cerca de maquinaria pesada abandonada para quitarle sus pertenencias.

Este incidente reavivó las denuncias de parte de los vecinos de la zona, quienes aseguran que los robos son cada vez más frecuentes en su colonia, además de que denuncian que la presencia de la policía es insuficiente como para prevenir este tipo de delitos.

ATENCIÓN MUJERES VALLE DE CHALCO - COLONIA SAN ISIDRO 🚨



Se reporta asalto hace unas horas en Norte 6 casi esquina Diversión del Norte, Col. San Isidro.



Dos personas en motocicleta interceptaron a una mujer que regresaba de trabajar y le arrebataron su bolso con pertenencias… pic.twitter.com/NA2fMDusZb — Alerta Valle de Chalco (@AlertaValledech) June 12, 2026

¿Cómo fue el asalto en Valle de Chalco?

De acuerdo con las imágenes captadas ppr la cámara de seguridad, la mujer caminaba sola por la vía pública cuando fue sorprendida porel sujeto.

El presunto delincuente la siguió durante varios metros hasta que llegó a un punto en donde la víctima quedó prácticamente sin la posibilidad de escapar; justo cuando la tenía acorralada, la obligó a entregar sus pertenencias. Entre los objetos que le robaron se encuentra un teléfono celular, además de dinero en efectivo.

Después de consumar su atraco, el sujeto escapó del lugar junto con su presunto cómplice que lo esperaba a bordo de una motocicleta en medio de la calle para facilitar su fuga.

Insegudiad en Valle de Chalco: Vecinos denuncian incremento de asaltos

Cabe señalar que habitantes de la colonia San Isidro señalan que este tipo de hechos se han vuelto más comunes en la zona y a plena luz del día. De hecho, los vecinos denucnian la falta de patrullaje constante además den una escasa presencia de elementos de seguridad por lo que se ha contribuido a que los delincuentes operen con mayor facilidad e impunidad.

Además, aseguran que existen puntos considerados de riesgo debido a la poca iluminación y a que los espacios que permanecen abandonados, condiciones que son aprovechadas por los delincuentes. Las autoridades nos reportaron personas detenidas por este caso, pero reiteran la importancia de denunciar cualquier delito para facilitar las investigaciones correspondientes.