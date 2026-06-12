Interpretan narcocorrido en el Pleno del Congreso de Michoacán bajo permiso del PT

El Congreso de Michoacán se convirtió en el epicentro de una polémica después de que un grupo musical interpretara un narcocorrido desde la tribuna del recinto legislativo. Los hechos ocurrieron el pasado miércoles, desatando una ola de críticas por parte de diversos sectores sociales y políticos, quienes lamentaron el uso de la máxima tribuna del estado para hacer apología del delito y ensalzar a figuras vinculadas con el crimen organizado.

El tema musical que se presentó ante las y los legisladores fue "Se les peló Baltazar", una pieza que está dedicada explícitamente a la vida y evasiones de Baltazar Díaz Vega. Lo que encendió aún más los reclamos institucionales fue descubrir que la invitación y gestión para que los músicos tocaran en el Pleno estuvo a cargo del polémico diputado local del Partido del Trabajo (PT), Baltazar Gaona.

🚨 ¿Festejo o cinismo?



Captan al diputado de Michoacán, Baltazar Gaona, interpretando un corrido dedicado a un conocido operador del narcotráfico dentro del Palacio Legislativo.



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¿Quién es el diputado Baltazar Gaona?

Baltazar Gaona García es representante del Partido del Trabajo (PT) y es una de las figuras más polémicas a nivel local. Gaona García pertenece a un clan familiar con un fuerte arraigo político en la región de Tarímbaro, donde su padre, Baltazar Gaona Sánchez, fue alcalde en múltiples ocasiones, ganándose el apodo de "El rey de Tarímbaro".

El legislador es ampliamente conocido por su estilo confrontativo, arrebatado y por protagonizar constantes peleas en la tribuna del Congreso local. Lejos de mantener un perfil bajo, Gaona ha destacado por lanzar iniciativas polémicas y por utilizar las sesiones solemnes o los espacios del Pleno para llevar a cabo actos de activismo o espectáculos particulares que sus opositores califican frecuentemente como "ocurrencias" o "provocaciones".

En esta ocasión, el diputado justificó el acto musical bajo el argumento de promover la "expresión cultural" y la música popular michoacana, minimizando el trasfondo criminal de la melodía elegida.

¿Quién es Baltazar Díaz Vega, alias "El Balta"?

La indignación en torno a la interpretación de "Se les peló Baltazar" radica en la identidad del personaje central del corrido. Baltazar Díaz Vega, alias "El Balta", es un nombre histórico dentro del mapa del narcotráfico en México. Originario de Sinaloa pero con un fuerte impacto operativo que se extendió hacia otras regiones del país, "El Balta" es señalado por las agencias de seguridad y especialistas en materia criminal como uno de los pioneros del tráfico de drogas moderno.

Las investigaciones de inteligencia lo ubican históricamente como uno de los primeros socios y aliados clave de Ismael “El Mayo” Zambada durante las décadas de los 80 y 90, participando activamente en la consolidación de las rutas de trasiego de estupefacientes hacia los Estados Unidos antes de la fragmentación de los grandes cárteles.

El corrido que resonó en el Congreso de Michoacán narra precisamente un famoso episodio en el que Díaz Vega logró burlar un fuerte operativo militar y policial destinado a su captura, convirtiendo una persecución federal en un himno de desafío a la autoridad que hoy, paradójicamente, fue aplaudido dentro de un recinto de leyes.