Justicia para “Huesitos": logran sentencia para sujeto que lanzó roca a perrito en Puebla

Un año después la justicia llegó para un perrito en Puebla llamado "Huesitos", quien sufrió maltrato animal al ser golpeado brutalmente por un sujeto en la calle quien le arrojó una roca cuando dormía y lo dejó gravemente herido.

Su historia conmicionó y causó la molestia de muchas personas, pues la forma en la que fue atacado impactó tanto ya que los hechos fueron grabados por una cámara de seguridad el 12 de febrero de 2025 por la madrugada.

Sentencia contra sujeto que agredió a "Huesitos" en Puebla

El responsable fue identificado como Luis Rey, quien de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Puebla, fue declarado culpable del delito contra los animales mediante actos de crueldad, cometido en agravio de “Huesitos”.

De acuerdo con el fallo, el hombre recibió una sentencia condenatoria de 11 años y 4 meses de prisión, por los hechos registrados en el municipio de Santiago Miahuatlán hace un año.

"Las diligencias ministeriales, periciales y de investigación desarrolladas por la Fiscalía permitieron documentar las circunstancias de la agresión y acreditar la responsabilidad penal de Luis Rey N., por lo que previamente se emitió un fallo condenatorio en su contra por delitos contra los animales en su modalidad de crueldad animal", informó la institución.

Graban agresión contra perrito "Huesitos" en Puebla

El 12 de febrero de 2025, Luis Rey agredió al animal cuando este se encontraba recostado sobre la vía pública, y el momento quedó grabado y difundido en redes sociales.

De acuerdo con la investigación, utilizó una piedra de grandes dimensiones para lesionarlo, provocándole múltiples afectaciones físicas que pusieron en riesgo su vida.

Agresor de perrito "Huesitos" pagará multa y recibirá atención psicológica

Además de la sentencia, este hombre tendrá que pagar una multa equivalente a 710 Unidades de Medida y Actualización (UMA), la cual actulamente es $117.31 pesos. El pago que tendrá que realizar este sujeto será de $83 mil 290 pesos.

Asimismo, se ordenó medidas de rehabilitación y de no repetición, entre ellas atención psicológica durante su permanencia en el centro penitenciario.

La sentencia también contempla la privación de derechos civiles y políticos del sentenciado, además de negar cualquier beneficio relacionado con la conmutación de la pena. La determinación sobre la reparación del daño será abordada en la etapa de ejecución correspondiente.