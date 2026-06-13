¿Ya hay suministro de gasolina en Tuxtla Gutiérrez? Crisis de combustible por bloqueo de CNTE en instalaciones de Pemex

Después de más de 24 horas de incertidumbre, enormes filas de automovilistas y estaciones de servicio cerradas, el suministro de combustible ya fue restablecido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; autoridades y empresarios gasolineros confirmaron que durante la madrugada de este sábado, se alcanzó el 100% de abasto de gasolina, con lo que se permitió que las actividades volvieran a la normalidad.

¿Ya hay gasolina en Tuxtla? Desde las primeras horas de hoy, conductores comenzaron a acudir a las estaciones de servicio, sin encontrar las largas filas que se registraron durante los últimos días; incluso las gasolineras que permanecieron cerradas por la falta de combustible, ya operan con normalidad.

¿Por qué huno escasez de gasolina enn Tuxtla Gutiérrez?

La falta de combustible se debió a la toma de la Subestación de Almacenamiento y Distribución de Petróleos Mexicanos (Pemex) por parte de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Ese bloquero fue el que temporalmente impidió que se levaran a cabo las operaciones logísticas para la distribución de combustibles en la capital chiapaneca y en sus municipios cercanos, por lo que se provocó una serie de retrasos en el abastecimiento de las estaciones de servicio.

La situación generó preocupación entre miles de automovilistas, que acudieron en masa a cargar combustible ante el temor de una prolongada escasez de gasolina.

¡Caos y tregua en las carreteras y gasolineras del país!



Tras la liberación de las instalaciones de @Pemex en Tuxtla Gutiérrez, #Chiapas, por fin comenzó la distribución de combustible en una veintena de estaciones, aunque el plantón de la CNTE continúa en la plaza central.… pic.twitter.com/TU9sXEHwXp — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 13, 2026

Se restablece al 100% el abasto de gasolina en Tuxtla Gutiérrez tras bloqueo a instalaciones de Pemex

De acuerdo con reportes locales, durante la madrugada se logró restablecer la distribución desde las instalaciones de Pemex, permitiendo el ingreso y salida de unidades de transporte de combustible. Gracias a esto, las estaciones comenzaron a recibir nuevamente gasolina Magna, Premium y Diésel, recuperando paulatinamente sus inventarios hasta alcanzar niveles normales de operación.

Los encargados de diversas gasolineras informaron que el flujo de clientes volvió a los niveles habituales, además de que no existen restricciones para la venta de combustible. Hasta el momento no se han reportado nuevos bloqueos que comprometan el suministro en Tuxtla Gutiérrez; sin embargo, especialistas señalan que cualquier interrupción en la cadena logística de distribución puede impactar rápidamente el abastecimiento de combustible en la región.