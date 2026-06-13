Cae exfuncionario del SAT, Héctor “N” en Veracruz por presunto enriquecimiento ilícito

En Xalapa, Veracruz, fue detenido Héctor Taurino "N", quien entre 2011 y 2018 fue Administrador Central de Coordinación Estratégica de la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT.

Detienen a Héctor "N" por presunto enriquecimiento ilícito

La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Héctor “N”, exservidor público que ocupó un cargo en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) entre 2011 y 2018, por su presunta participación en el delito de enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con la dependencia, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizaron diversas técnicas de investigación, análisis patrimonial, verificación de domicilios y trabajos de inteligencia que permitieron identificar un posible incremento injustificado en el patrimonio del exfuncionario.

Con los datos de prueba obtenidos por la AIC, el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción solicitó y obtuvo de la autoridad judicial una orden de aprehensión.

Tras realizar vigilancias fijas y móviles en distintos días y horarios, las autoridades confirmaron la presencia de Héctor “N” en un domicilio de la colonia Felipe Carrillo Puerto, en el municipio de Xalapa, Veracruz, donde se ejecutó un operativo controlado con apoyo de autoridades del Gabinete de Seguridad para su aseguramiento y posterior puesta a disposición de la autoridad competente.

La FGR encontró que había adquirido vienes de más de 20 millones de pesos

En 2023, la Fiscalía General de la República (FGR) investigó sus bienes y encontró que había adquirido otros inmuebles, por un total de 21.9 millones de pesos, valor que superaba sus ingresos como en aquel entonces funcionario del SAT, por lo cual lo acusó formalmente por enriquecimiento ilícito.

Héxtor "N" aseguró ante tribunales que el artículo 224 del Código Penal Federal, donde se tipifica el delito de enriquecimiento ilícito es inconstitucional pues, a su parecer, violaba los principios de legalidad y presunción de inocencia.