¿Otro derrame de Pemex? Alerta por fuga de hidrocarburo en Puebla moviliza a las autoridades

Un nuevo derrame de hidrocarburo volvió a encender las alertas en Mexico; en esta ocasión el incidente ocurrió en el municipio de Venustiano Carranza, en Puebla, donde las autoridades estatales y personal de Petroleos Mexicanos (Pemex) activaron un operativo de atención inmediata, luego detectarse una fuga de crudo proveniente de un ducto.

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión de Riesgo de Desastres del estado de Puebla, informó que el reporte se recibió en una carretera que conecta a la cabecera municipal con la comunidad de “El Ojite”. De inmediato, especialistas acudieron al sitio para evaluar los riesgos y coordinar las acciones de respuesta.

Nuevo derrame de hidrocarburo en México: ¿Qué pasó en Venustiano Carranza?

Durante la inspección realizada por las autoridades, se confirmó la existencia de una fuga de hidrocarburo crudo, originada por fisuras en un ducto. Hasta el momento las cosas de actas del daño permanecen bajo investigación.

Uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas es que el material continúa emergiendo desde el suelo, situación que obligó a reforzar las medidas de vigilancia y contención, para evitar una mayor afectación ambiental. Las autoridades señalaron que la prioridad es proteger a la población ser cercana, además de minimizar los impactos sobre el ecosistema de la zona.

Clima adverso complica labores de contención de derrame de hidrocarburo en Puebla

Las fuertes condiciones meteorológicas registradas en la región dificultan las labores del control de derrame. De acuerdo con Protección Civil, la lluvia y el terreno húmedo han representado un reto para los equipos técnicos encargados de contener el hidrocarburo y evitar su dispersión.

Pese a ello, se mantiene vigilancia permanente en el área y continúan los trabajos coordinados entre Pemex, autoridades municipales y el gobierno estatal.

¿Qué hace Pemex para controlar la fuga de hidrocarburo en Venustiano Carranza?

Personal del Departamento de Construcción General y Mantenimiento de Ductos de Pemex, trabaja actualmente en el sellado de la línea afectada. Además, se prevé la llegada de la unidad especializada de presión y vacío que permitirá recuperar parte del material derramado, además de fortalecer labores de saneamiento ambiental. Las autores destacaron que existe coordinacion interinstitucional para garantizar la atención oportuna y reducir cualquier riesgo para las comunidades cercanas.

Mientras continúan las investigaciones para determinar el origen de las fisuras del ducto, especialistas mantienen un monitoreo constante en la zona; este incidente vuelve a poner sobre la mesa la importancia del mantenimiento de infraestructura energética y de los protocolos de respuesta ante emergencias ambientales.