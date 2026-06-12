Caso Roxana Guzmán: FGR atrae investigación del secuestro de la periodista en Veracruz

La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso de la periodista Roxana Guzmán, quien supuestamente fue secuestrada en Veracruz.

La noticia fue confirmada por la fiscal general de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, quien informó que la carpeta de investigación ya fue enviada a la Ciudad de México para quedar en manos de la Fiscalía Especializada en delitos relacionados con la libertad de expresión.

¿Por qué la FGR atrajo el caso de Roxana Guzmán?

La atracción de expedientes por parte de la Federación está contemplada en la ley, especialmente cuando existen elementos que justifican la intervención de autoridades federales.

Según la fiscal estatal, durante los días previos se realizaron entrevistas, peritajes y acciones de búsqueda, pero finalmente la FGR notificó que asumiría la investigación.

🚨 La FGR atrae la investigación por el secuestro de la periodista Roxana Guzmán en Nanchital, Veracruz



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Pese al cambio de instancia, autoridades de Veracruz aseguró que continuará colaborando con las autoridades federales para aportar información y dar seguimiento al caso.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Roxana Guzmán?

Roxana Guzmán fue privada de la libertad el pasado 2 de junio en el municipio de Nanchital, al sur de Veracruz. De acuerdo con los reportes, un grupo armado ingresó a su domicilio y se la llevó por la fuerza. Desde entonces no se tienen noticias sobre su ubicación.

El caso ha generado preocupación entre periodistas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión debido a las circunstancias en las que ocurrió. Hasta ahora no existe ninguna detención relacionada con el caso.

La fiscal estatal también desmintió versiones y rumores que circularon en días recientes sobre una supuesta localización de la comunicadora, señalando que toda la información debe analizarse dentro del contexto de la investigación.

La Fiscalía de Veracruz reveló que trabajaba sobre dos líneas de investigación y que ninguna ha sido descartada. Sin embargo, por el momento las autoridades evitaron dar detalles para no comprometer el avance de las indagatorias.

Además señalaron que a pesar de que la FGR atrajo el caso, ellos seguirán llevando su propia investigación. Mientras tanto, la búsqueda de Roxana Guzmán continúa bajo coordinación de instancias estatales y federales.

