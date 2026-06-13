Tragedia en Guanajuato: Brutal choque entre tráiler y autobús en carretera 57 deja muertos y heridos

La madrugada de hoy sábado quedó marcada por una tragedia ocurrida en Guanajuato, esto luego de un fuerte choque entre un autobús de pasajeros y un tráiler sobre la carretera Federal 57 dejó un saldo preliminar de cuatro personas muertas y al menos 11 lesionados.

El accidente ocurrió alrededor de la 1:30 de la mañana, justo a la altura de la comunidad de San Jerónimo, en el municipio de San José de Iturbide, uno de los corredores carreteros más transitados de la República. La magnitud del siniestro provocó escenas de caos, además de la desesperación entre los pasajeros, varios de los cuales quedaron atrapados entre los restos de las unidades siniestradas.

#AlertaVial 🚧 Precaución. Cierre total con sentido a San Luis de La Paz, sobre la Carretera Federal 57 Libre Querétaro–San Luis Potosí, a la altura del km 49+950, en San José de Iturbide.



Evita la zona y utiliza rutas alternas.



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Choque entre tráiler y autobús: ¿Qué pasó en la carretera Federal 57?

¿Qué pasó en la comunidad de San Jerónimo? Conforme a los primeros reportes de las autoridades, el percance involucró a un autobús de pasajeros y un tráiler que circulaban sobre el carril con dirección al norte. Después del choque, partes de ambos vehículos quedaron esparcidas sobre la cinta asfáltica, además de la carga transportada por el tráiler, situación que provocó el cierre parcial, además de severas afectaciones a la circulación de la zona.

Elementos de los Bomberos de San José de Iturbide, junto con personal de Cruz Roja, Protección Civil y Seguridad Pública, respondieron al lugar para atender la emergencia.

El saldo preliminar reportado por los cuerpos de rescate es de cuatro personas fallecidas y 11 lesionadas; entre los heridos se encuentran cuatro personas en estado grave, dos con lesiones moderadas y cinco con heridas menores. Varias víctimas tuvieron que ser liberadas utilizando herramienta hidráulica debido a que quedaron prensadas dentro de las unidades siniestradas.

Elementos de la Guardia Nacional implementaron un operativo para controlar el tránsito y resguardar la zona mientras se realizaban las labores de rescate. Por su parte, agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar la mecánica del accidente y esclarecer las causas que provocaron el fatal choque. Asimismo, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento y traslado de las víctimas.

