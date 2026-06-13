VIDEO: ¡De milagro! Combi evita caída desde puente vehicular en Av. Chimalhuacán, Neza

Los pasajeros de una combi de transporte público estuvieron a punto de caer de un puente vehicular sobre la Avenida Chimalhuacán, en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México (Edomex), lo que generó momentos de tensión entre automovilistas y vecinos de la zona.

Las imágenes del incidente, que rápidamente se difundieron en redes sociales, muestran a la unidad peligrosamente inclinada al borde de la estructura.

Combie pierde control de la unidad en puente de Neza

Momentos de tensión se vivieron en una de las vialidades más transitadas en el Estado de México, el puente vehicular en Avenida Chimalhuacán, luego de que una combi de transporte público estuviera a punto de sufrir un accidente falta mientras circulaba sobre el puente vehicular.

El incidente quedó grabado en video y rápidamente se viralizó debido al riesgo que enfrentaron los pasajeros y otros automovilistas.

De acuerdo con el video, la unidad avanzaba por una vialidad que conecta al Edomex con la CDMX cuando el conductor realizó una maniobra que puso en riesgo la vida de los pasajeros.

¡Tremendo susto! 😱⚠️ Una combi estuvo a punto de caer de un puente vehicular en Av. Chimalhuacán, municipio de Nezahualcóyotl pic.twitter.com/g6GGU1sEYT — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 12, 2026

En la grabación, captada desde otro automóvil, se observa cómo la combi aparece por uno de los costados e intenta incorporarse rápidamente al carril correspondiente; sin embargo, durante el movimiento pierde estabilidad y cambia de dirección de forma repentina, acercándose con gran velocidad al borde del puente.

Además, en el video puede apreciarse que el pavimento se encuentra mojado, una condición que pudo haber influido en la pérdida de control de la unidad.

Choque entre camioneta y transporte público deja dos lesionados en Santa María La Rivera

Un fuerte accidente se registró en la colonia Santa María La Rivera, en Puebla, donde una camioneta y una unidad de transporte público se impactaron dejando al menos dos personas lesionadas. Tras el impacto, la camioneta salió proyectada y terminó sobre las vías del tren.

Al lugar llegaron paramédicos para brindar atención prehospitalaria a dos personas que resultaron lesionadas. Hasta el momento, no se ha informado sobre la gravedad de sus heridas.