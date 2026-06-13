Asesinan a tiros el alcalde de alcalde de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, José Ángel Bravo

Fue asesinado a tiros a José Ángel Bravo, alcalde de San Miguel Amatitlán, Oaxaca. Perdió la vida a causa de las heridas tras los hechos ocurridos en la Mixteca.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, dio inicio a las diligencias periciales y ministeriales correspondientes tras registrarse una agresión con proyectiles de arma de fuego en la región de la Mixteca.

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=FISCALÍA INFORMA=



Investiga FGEO homicidio de presidente municipal de San Miguel Amatitlán; junto a Gabinete de Seguridad despliegan operativo interinstitucional en la Mixteca



La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informa que, junto al Gabinete de Seguridad, inició… pic.twitter.com/BdAD2sarRG — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) June 13, 2026

La Agencia Estatal de Investigaciones y especialistas del Instituto de Servicios Periciales se trasladaron al sitio del incidente. En el lugar, los peritos se encargaron de realizar el procesamiento técnico del entorno, recolectar los indicios criminalísticos disponibles y efectuar el levantamiento del cuerpo del funcionario.

Se dio a conocer que se realizó un despliegue conjunto entre las distintas corporaciones policiales de los niveles estatal y federal para reforrzar la vigilancia.

