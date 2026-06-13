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Asesinan a tiros el alcalde de alcalde de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, José Ángel Bravo

Fiscalía de Oaxaca investiga el homicidio del edil de San Miguel Amatitlán, José Ángel Bravo. Despliegan operativo federal y estatal en la Mixteca.

Asesinan al presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca_ Lo que se sabe
Matan a tiros al alcalde de San Miguel Amatitlán, Oaxaca. Autoridades activan protocolo de alto impacto y blindan la región Mixteca tras el ataque armado.

Escrito por: Ollinka Méndez

Fue asesinado a tiros a José Ángel Bravo, alcalde de San Miguel Amatitlán, Oaxaca. Perdió la vida a causa de las heridas tras los hechos ocurridos en la Mixteca.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, dio inicio a las diligencias periciales y ministeriales correspondientes tras registrarse una agresión con proyectiles de arma de fuego en la región de la Mixteca.

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La Agencia Estatal de Investigaciones y especialistas del Instituto de Servicios Periciales se trasladaron al sitio del incidente. En el lugar, los peritos se encargaron de realizar el procesamiento técnico del entorno, recolectar los indicios criminalísticos disponibles y efectuar el levantamiento del cuerpo del funcionario.

Se dio a conocer que se realizó un despliegue conjunto entre las distintas corporaciones policiales de los niveles estatal y federal para reforrzar la vigilancia.

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