Temblor hoy 12 de junio: últimos sismos reportados en México EN VIVO
¿Tembló hoy 12 de junio de 2026? Consulta con nosotros el seguimiento a los sismos más relevantes que hayan sucedido en México este viernes.
La Tierra no deja de moverse y el reporte diario de sismos en México lo demuestra. Azteca Noticias trae para ti los temblores ocurridos hoy así como todos los datos que necesitas saber sobre las actuvaciones de la alerta sísmica este 12 de junio 2026.
Temblor hoy 12 de junio: últimos sismos reportados en México EN VIVO
¿Dónde tembló hoy 12 de junio 2026?
Un sismo de magnitud 4.3 se registró la mañana de este viernes 12 de junio a las 09:10 horas (tiempo del centro de México). De acuerdo con los reportes oficiales, el epicentro se localizó en el Océano Pacífico, a 434 kilómetros al suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco.
El movimiento telúrico se originó a una profundidad de 10 kilómetros bajo el lecho marino, situándose en las coordenadas geográficas de latitud 18.97 y longitud -108.99. Debido a su distancia de la costa, no se reportaron afectaciones en la zona urbana.
SISMO Magnitud 4.3 Loc 434 km al SUROESTE de PUERTO VALLARTA, JAL 12/06/26 09:10:05 Lat 18.97 Lon -108.99 Pf 10 km pic.twitter.com/a1U6NMJby3— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) June 12, 2026