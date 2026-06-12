Temblor hoy 12 de junio: últimos sismos reportados en México EN VIVO

Un sismo de magnitud 4.3 se registró la mañana de este viernes 12 de junio a las 09:10 horas (tiempo del centro de México). De acuerdo con los reportes oficiales, el epicentro se localizó en el Océano Pacífico, a 434 kilómetros al suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco.

El movimiento telúrico se originó a una profundidad de 10 kilómetros bajo el lecho marino, situándose en las coordenadas geográficas de latitud 18.97 y longitud -108.99. Debido a su distancia de la costa, no se reportaron afectaciones en la zona urbana.