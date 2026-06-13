Yolanda Jiménez salió a buscar trabajo y la encontraron sin vida días después en Tabasco

Yolanda Jiménez, una mujer de 53 años, desapareció en Tabasco después de acudir a una supuesta oferta de trabajo que recibió a través de redes sociales.

Su familia comenzó a preocuparse cuando dejó de responder llamadas y mensajes. Durante días la buscaron sin descanso, mientras las autoridades activaban una Alerta Alba para tratar de localizarla. Sin embargo, la encontraron sin vida después de más de una semana.

¿Cómo desapareció Yolanda en Tabasco?

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, Yolanda Jiménez Sánchez publicó días antes en redes sociales que buscaba trabajo. Poco después recibió un mensaje de una mujer que supuestamente le ofreció una oportunidad laboral.

La cita la llevó hasta la Quinta Meliá, una propiedad utilizada para fiestas y eventos ubicada en una zona rodeada de ranchos. Ese día mantuvo contacto limitado con sus seres queridos. Según relató su hija, únicamente respondió algunos mensajes y aseguró que el empleo no le había gustado y que regresaría a casa. Después ya no contestó llamadas.

¿Dónde encontraron a Yolanda?

Tras la denuncia por desaparición y varios días de búsqueda, el cuerpo de Yolanda fue localizado el fin de semana durante investigaciones relacionadas con otro caso de persona desaparecida.

La noticia golpeó a su familia, que desde el primer momento temió que hubiera sido víctima de un delito. La Quinta Meliá fue asegurada por las autoridades y permanece bajo resguardo mientras continúan las diligencias.

Las investigaciones llevaron a la captura de un hombre identificado como Faustino, quien presuntamente trabajaba como velador en la propiedad. El sospechoso fue puesto a disposición de las autoridades y enfrenta un proceso por su probable participación en el feminicidio.

Fuentes cercanas a la investigación señalan que las autoridades analizan posibles vínculos con otros ataques contra mujeres registrados en la región, por lo que las indagatorias siguen abiertas.

En los primeros cuatro meses del 2026 se han registrado 4 feminicidios en el estado, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En el mismo periodo del año pasado se habían registrado 7.

