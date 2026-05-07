“¡Dame el dinero!”: Captan VIDEO de violento asalto en tienda de ropa en Ecatepec

Momentos de miedo y de tensión se vivieron en una tienda de ropa en San Cristóbal, Ecatepec, luego de que un hombre fuera captado por cámaras de seguridad durante un intento de asalto al negocio instantes después de fingir ser un cliente común. El video, difundido y viralizado en las redes sociales, muestra cómo el sujeto ingresa tranquilamente al establecimiento y aparenta estar interesado en la compra de una sudadera; sin embargo, unos segundos después, el ambiente cambia por completo.

Un ingresa a una tienda de ropa en Ecatepec y aparenta estar interesado en la compra de una sudadera, pero unos segundos después, el ambiente cambia por completo.|“Redes Sociales”

¿Cómo pasó el asalto en tienda de ropa en Ecatepec?

De acuerdo con las imágenes de una c+amara de seguridad, el hombre se acerca al área de cajas con la supuesta intención de pagar la prenda. Mientras las trabajadoras lo atienden, el sujeto comienza a alterarse y lanza amenazas contra las cajeras.

Según se puede observar en el video, el hombre advierte que presuntamente sacará un arma si no le entregan el dinero. Entonces, las empleadas intentan resistirse y se produce un forcejeo en el área del mostrador.

En medio de los gritos y la confusión, el hombre logra ingresar al área de caja, toma una bolsa con pertenencias y quizás efectivo, para posteriormente huir del lugar. Hasta el momento, las autoridades no han informado acerca de personas detenidas relacionadas con este caso.

¡Cuidado con la rata!



🚨 Cámaras de seguridad captaron el momento en que un sujeto presuntamente asaltó una tienda de ropa en San Cristóbal, #Ecatepec.



El hombre fingió comprar una sudadera y al llegar a la caja comenzó a amenazar a las empleadas, asegurando que sacaría un… pic.twitter.com/anNCAzJ6Pg — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 7, 2026

¿Qué se sabe del presunto responsable de asalto en tienda de ropa en Ecatepec?

El asalto sucedió en la zona de San Cristóbal, Ecatepec, uno de los municipios más poblados del Estado de México y donde constantemente se reportan robos a negocios, transporte público y transeúntes. El video rápidamente se viralizó en plataformas digitales, donde usuarios expresaron indignación, además de preocupación por la inseguridad que enfrenta el municipio mexiquense.

Hasta ahora no se ha revelado oficialmente la identidad del hombre captado en las grabaciones. Las imágenes podrían ser utilizadas por las autoridades para intentar localizar al presunto responsable. Tampoco se ha confirmado el monto de lo robado ni si el sujeto realmente portaba un arma de fuego durante el atraco.

La inseguridad en Ecatepec vuelve a encender alarmas

Ecatepec se mantiene entre los municipios con mayores índices delictivos del país, según cifras de organismos de seguridad y percepción ciudadana. Robos a comercios, asaltos violentos y delitos en vía pública continúan siendo parte de las principales preocupaciones de habitantes y comerciantes de la zona.

El caso también ha reavivado el debate sobre las medidas de seguridad en pequeños negocios y el riesgo que enfrentan diariamente trabajadores y clientes; ¿las cámaras de vigilancia son suficientes para frenar este tipo de delitos o hace falta una estrategia más efectiva contra la inseguridad?

