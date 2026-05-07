¡Temen por su seguridad! Buscan a dos adolescentes desaparecidos en calles del Edomex; familiares activan Alerta Amber

¡Los buscan con urgencia! La Alerta Amber se activó en dos municipios del Estado de México (Edomex) por la búsqueda de Ximena y Luis Alejandro, los adolescentes de entre 15 y 17 años de edad, desaparecidos a principios del mes de mayo 2026.

En caso de tener información que ayude a encontrar a los tres menores de edad desaparecidas, puedes comunicarte directamente con la Fiscalía de Edomex.

Por otro lado, continúa la búsqueda de Mariana Valentina, una niña de 11 años, desaparecida en calles del municipio e Nextlalpan.

Buscan a Ximena, adolescente de 15 años, desaparecida en Tecámac

Ximena Rico Ábalos, joven de 15 años de edad, desapareció el pasado 4 de mayo 2026 en el municipio de Tecámac, Edomex, cuando salió de su casa sin mencionar a dónde iría; desde ese entonces se desconoce el paradero de la menor.

Estas son las características clave para encontrar a la menor de edad:



Mide 1.60 metros y pesa 68 kilos.

Tez morena clara, cara redonda y complexión mediana.

Ojos medianos y de color café, boca mediana, labios gruesos.

Cabello lacio y de color rojo; cejas semipobladas y nariz recta.

Señas particulares: Tiene una cicatriz arriba de la ceja izquierda.

El día de su desaparición, Ximena vestía un pants de color azul marino, un suéter blanco con una franja rosa, tenis blancos y una bolsa de color rosa con un ovalo color café.

Buscan a Luis Alejandro, adolescente desaparecido en Toluca, Edomex

Luis Alejandro Rueda Alvarado, adolescente de 17 años de edad, desapareció el pasado 4 de mayo 2026 tras salir de su domicilio en el municipio de Toluca, Edomex, sin avisar a dónde iba. Estas son las características clave para encontrarlos:



Mide 1.74 metros y pesa 70 kilos.

Tez banca, cara ovalada y complexión robusta.

Ojos grandes y de color café claro, boca mediana y labios gruesos.

Cabello lacio y de color castaño; cejas semipobladas y nariz achatada.

Señas particulares: Tiene un lunar en la espalda son 3.

La última vez que fue visto, Luis Alejandro vestía una sudadera de color gris oscuro, una gorra de color negro, tenis negros y pantalón de mezclilla color negro.

Continúa la búsqueda de Mariana Valentina, niña desaparecida en Nextlalpan

Mariana Valentina Domínguez Valdez, una joven de 11 años de edad, desapareció el pasado 5 de mayo 2026 en las calles del municipio de Nextlalpan, Estado de México; familiares buscan a la menor con urgencia, pero aún no se sabe nada de su paradero.

El día de su desaparición, Mariana Valentina vestía con un pantalón de mezclilla de color azul, una blusa blanca con el logotipo de "Barbie" y unas botas de color café; estas son las características de la menor:



Mide 1.42 metros y pesa 36 kilos.

Tez morena clara, cara ovalada y complexión delgada.

Ojos grandes y de color café, boca chica y labios delgados.

Cabello lacio y de color negro; cejas pobladas.