Tadeo lucha por su vida: Niño de 9 años recibe bala perdida en la cabeza tras enfrentamiento en el mercado Morelos, Puebla

La violencia en México ha alcanzado niveles que ponen en riesgo hasta a los niños. Un pequeño de nueve años llamado Tadeo lo vivió en carne propia pues una bala perdida le impactó la cabeza tras una balacera en el mercado Morelos, Puebla, y ahora se encuentra en el hospital luchando por su vida.

Todo fue mientras caminaba por los pasillos del mercado, una disputa armada entre grupos delictivos soltó una ráfaga de fuego que alcanzó al menor.

Al rededor de las 11:15 hrs inmediaciones de Colonia Maravillas, detuvieron a preguntos responsables de balacera en el mercado Morelos.



¿Por que no se detiene la violencia en dicho mercado? ¿Que pasa en Puebla? pic.twitter.com/XimUE35uEr — Jesús Nicolás Luna Arteaga (@jesusnicolas) May 6, 2026

Balacera en mercado Morelos, Puebla, hirió a Tadeo

Los hechos ocurrieron exactamente a la altura de la calle 48 Norte y Ciclismo, en la colonia 10 de Mayo. Locatarios y clientes escucharon que disparos comenzaron a rebotar en las paredes del mercado, desatando pánico.

Tadeo cayó herido de gravedad ante los ojos de su madre, quien también resultó lesionada junto con otro adulto.

Los paramédicos llegaron rápido para darle atención prehospitalaria, pero el primer diagnóstico indicó que el balazó le había dado directamente en el cráneo.

Persecución y captura en la colonia Maravillas, Puebla

Tras el ataque, los responsables, dos sujetos que viajaban armados, intentaron perderse entre las calles de la ciudad huyendo hacia la 16 Oriente. Sin embargo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana activaron un operativo de búsqueda que terminó en la colonia Maravillas.

Tras una persecución por varias cuadras, los elementos lograron interceptar y detener a los dos sospechosos, quienes ahora están bajo custodia mientras se investiga su participación en la balacera.

Mercado Morelos: Un foco rojo

Vecinos de la zona denuncian que el mercado Morelos se ha transformado en un territorio dominado por bandas que se disputan el control del lugar a balazos. A pesar de los constantes reportes y de que los operativos son frecuentes, la paz no regresa a la colonia 10 de Mayo.

El reclamo a las autoridades de Puebla por falta de seguridad

El estado de Puebla se ha convertido en una entidad insegura, donde delincuentes pueden enfrentarse a balazos en un mercado y en pleno día, donde ciudadanos inocentes resultan heridos.

¿Qué tan efectiva está siendo la estratefia de seguridad de Alejandro Armenta y el secretario de seguridad Francisco Sánchez González?

Mientras tanto, en el hospital, el reporte de salud del menor se mantiene bajo reserva, manteniendo a toda la comunidad a la espera de un milagro.