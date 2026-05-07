Habitantes intentan linchar a mujeres por presunta “brujería” en manantial sagrado de Edomex

Como si se tratase de una cacería de brujas, dos mujeres estuvieron a punto de ser linchadas por habitantes de Temoaya, Estado de México (Edomex), luego de que se les acusara de contaminar un río sagrado en la comunidad de Dolores.

Los pobladores las señalaron no solo de brujería, sino también de meter a bañar a su perrito a un manantial donde están prohibidos los animales.

El caso escaló al punto de que las turistas fueron llevadas a la comandancia municipal, sin pensar que la turba enardecida no las dejaría en paz.

Abren investigación por linchar a dos mujeres en Temoaya, Edomex

Los primeros reportes señalan que las mujeres, acompañadas de un perro negro, ingresaron al manantial de Tres Ojuelos, un espacio protegido y considerado de carácter espiritual para los pobladores.

En medio de la confrontación, los inconformes aseguraron que el animal se metió al agua, algo que está prohibido, ante el riesgo de contaminar el agua de la comunidad.

Además, señalaron que en el lugar encontraron una veladora y algunos objetos, por lo que comenzaron a acusarlas de realizar supuestos rituales de brujería.

Con el temor de que la situación llegara a mayores, integrantes del comité comunitario las retuvieron y posteriormente las trasladaron a la comandancia del Ejido de Dolores.

Las acusaron de brujería: Turba lincha a dos mujeres en Temoaya

La tensión aumentó cuando comenzó a circular la versión de que las mujeres serían liberadas, ya que en teoría no existió un delito formal que perseguir.

Esto provocó que decenas de pobladores irrumpieran en la comandancia, donde causaron destrozos con el propósito de sacar a las mujeres a la fuerza.

En medio del caos, las turistas fueron golpeadas por la multitud, mientras que los policías intentaron intervenir para rescatarlas y evitar que la agresión terminara en un linchamiento.

Abren investigación por linchamiento de mujeres en Edomex

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) informó que abrió una investigación de oficio por posibles omisiones de las autoridades municipales, luego de que los derechos de las mujeres se vieran vulnerados.

Por otra parte, las víctimas presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por el delito de lesiones.

Autoridades estatales no descartan que puedan girarse órdenes de aprehensión contra algunas de las personas que aparecen en los videos agrediendo a las víctimas.