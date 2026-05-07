Pánico por balacera afuera de la clínica 55 del IMSS en Amalucan, Puebla

La tarde de este miércoles se registró una balacera que dejó al menos a un hombre herido por arma de fuego en la clínica 55 del IMSS, ubicada en la zona de Amalucan, al oriente de Puebla.

El ataque ocurrió en las inmediaciones de la unidad médica y provocó terror entre pacientes, familiares y personal médico que se encontraba dentro del hospital al momento de las detonaciones.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho habría comenzado por un presunto intento de robo de motocicleta. Sin embargo, la situación escaló rápidamente cuando hombres armados abrieron fuego contra dos persona que se encontraban en el lugar.

¿Qué pasó afuera de la clínica 55 del IMSS en Amalucan?

Testigos señalaron que se escucharon varias detonaciones de arma de fuego en el exterior de la clínica, lo que generó alarma inmediata entre quienes estaban en consulta o esperando atención médica.

Tras el ataque, una de las víctimas quedó herida, quien ingresó al hospital en espera de atención médica y supuestamente la otra fue privada de la libertad por los presuntos agresores, quienes escaparon de la zona antes de la llegada de las autoridades. Hasta ahora, no se ha confirmado oficialmente la identidad del hombre lesionado ni el motivo exacto de la agresión.

Elementos de distintas corporaciones policiacas acudieron al sitio para acordonar el área y realizar recorridos de seguridad en busca de los responsables.

Pacientes se escondieron durante la balacera en el IMSS Puebla

Usuarios de la clínica relataron que vivieron momentos de terror. Algunos pacientes se tiraron al piso o buscaron refugio detrás de muebles y consultorios al escuchar los disparos.

Familiares de personas hospitalizadas también intentaban comunicarse desesperadamente para saber si sus seres queridos estaban bien, mientras afuera se desplegaba un fuerte operativo policial.

Después de la agresión, la zona permaneció bajo vigilancia de policías municipales y estatales, mientras peritos y agentes recababan testimonios para integrar la investigación. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con el caso. Se espera que las autoridades emitan algún comunicado detallando dicha agresión.