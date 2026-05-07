“Ya está probado que acosa a las mujeres": Así protegía Rubén Rocha Moya a funcionario acusado de acoso sexual

Sinaloa enfrenta una crisis entorno a las autoridades que gobiernan en el estado. ¡Otra vez Rubén Rocha Moya! El nombre del gobernador con licencia volvió a resonar luego de que saliera a la luz la protección que brindó a un funcionario de su administración señalado por acoso sexual.

#RochaMoya solapaba acosadores



Los casos de acoso en Sinaloa vuelven a generar polémica. En 2023, un auxiliar jurídico del Centro de Justicia para las Mujeres fue señalado por presunto acoso sexual y el entonces gobernador Rubén Rocha Moya reconoció públicamente que buscaban… pic.twitter.com/aOeZ4Qjz7U — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 7, 2026

Rocha Moya protegió a funcionario público acusado de acoso sexual

Fue en el año 2023 cuando un auxiliar jurídico del Centro de Justicia para las Mujeres fue señalado por acosar sexualmente a sus compañeras.

¿La respuesta de Rocha Moya? En una declaración pública que generó indignación, el entonces gobernador reconoció que el acoso estaba probado, pero admitió que buscaba proteger al funcionario.

Su "solución" inicial no fue la destitución, sino proponer cambiarlo a un área donde hubiera "puros machos" para evitar problemas.

Autoridades es excusan con el "no hay denuncia" para la inacción contra el acoso sexual

El argumento del gobierno estatal para no actuar con rigor inmediato fue la falta de una denuncia formal, a pesar de que el propio Rocha Moya admitió que las mujeres no se animaban a denunciar por miedo.

Este círculo vicioso, donde la autoridad sabe que hay un agresor pero no actúa porque la víctima teme represalias del mismo sistema, permitió que el auxiliar permaneciera en su cargo hasta mayo de 2023.

Reviven acusación de Enrique Inzunza por acoso

El tema del acoso llega hasta el Senado. Enrique Inzunza, ex titular del Poder Judicial de Sinaloa, arrastra una denuncia desde 2018. La magistrada Ana Karina Aragón lo acusó de enviarle, sin su consentimiento, un video de contenido sexual.

A pesar de la gravedad de señalar al entonces presidente del tribunal, el caso parece haber caído en un "carpetazo".

La magistrada ha denunciado públicamente que el sistema se cerró para proteger a uno de sus hombres más poderosos.

Mgistrada fue hostigada por Enrique Inzunza

La magistrada señaló haber sufrido hostigamiento y amenazas con el único fin de obligarla a otorgar el perdón legal a Inzunza. En 2024, cuando Inzunza saltó a las filas de Morena para buscar su puesto, el caso volvió a cobrar fuerza.

Ante la falta de respuesta en México y la evidente protección política, la magistrada ha considerado seriamente llevar el caso ante instancias internacionales para romper el bloqueo local.

¡Prófugos! Los 10 señalados por nexos con el narco "no aparecen"



A ocho días de las acusaciones de EU, los 10 funcionarios vinculados al Cártel de Sinaloa están "no localizados".



Desde el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, hasta mandos policiales amparados para evitar la… pic.twitter.com/KEf3JLYDFH — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 7, 2026

Un sistema que revictimiza y protege

Cuando los agresores ocupan puestos clave en la justicia o la política, las leyes parecen ser opcionales. El caso de Inzunza sigue impune y los comentarios de Rocha Moya sobre proteger a acosadores dejan claro que, en México, la impunidad es la que gobierna y las víctimas se quedan sin justicia.