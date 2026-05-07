¿Quién pagará por el desastre? A tres meses del derrame, playas de Tabasco siguen negras y pescadores sin ayuda

Tres meses después de que el crudo comenzara a pintar de negro las costas del Golfo de México, la tragedia ambiental ha mutado en una crisis económica devastadora para el municipio de Cárdenas, Tabasco. El derrame que las autoridades minimizaron como “gotitas” o “eventos naturales”, hoy mantiene en la miseria a comunidades enteras como Pailebot, Ojosal, Bari y Cuauhtemocín, donde la pesca —única fuente de subsistencia— ha muerto por completo.

El derrame de hidrocarburo en #Tabasco sigue dejando estragos



A tres meses del desastre ambiental, pescadores aseguran que sus productos ya no son aceptados en los mercados porque los consideran contaminados. Algunos embarques enviados a la CDMX fueron rechazados y apenas les… pic.twitter.com/OclhgSH5ET — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 7, 2026

Pescado Contaminado, rechazan productos de pescadores

El impacto para los pescadores libres no es solo ambiental, sino comercial. A pesar de los esfuerzos por retomar sus labores, los mercados han cerrado sus puertas al producto tabasqueño:

Embarques enviados a la capital del país el mes pasado fueron catalogados como "producto basura" y la mitad no fue pagada, bajo el argumento de que el pescado está contaminado con hidrocarburo.

Los pescadores invirtieron en equipo nuevo tras ver sus redes originales manchadas de chapopote, pero la inversión fue inútil; hoy están endeudados y con las lanchas paradas.

Tampoco recibieron el apoyo prometido

La desesperación de las familias ha escalado ante el incumplimiento de las promesas oficiales. A la fecha, los 15 mil pesos de apoyo ofrecidos por el gobierno no han llegado a las manos de los afectados.

La semana pasada, los habitantes realizaron bloqueos carreteros exigiendo atención, pero el silencio administrativo persiste.

Mientras Pemex y la Marina reportan avances en la limpieza de zonas turísticas, en estas comunidades son los propios pescadores quienes, armados únicamente con un overall, recolectan el chapopote que sigue recalando día tras día.

Cronología de la negligencia del derrame

Este desastre, que ya suma más de 630 kilómetros de costa afectados desde Veracruz hasta Texas, ha estado marcado por la contradicción:

Febrero 2026: Se detectan las primeras manchas (50-53 km) sobre ductos marinos. El silencio oficial es absoluto. Marzo 2026: El crudo llega a 16 comunidades. Pemex niega derrames, mientras la fauna aparece cubierta de petróleo. La gobernadora Rocío Nahle califica el desastre como "algunas gotas". Abril 2026: Los residuos llegan a Texas, confirmando que la mancha se desplazó sin contención. Mayo 2026: Se han recolectado casi 900 toneladas de crudo, pero el responsable (ya sea un buque privado o fallas en la infraestructura de Pemex) sigue sin ser sancionado.