¡Todo queda en familia! Exhiben contratos millonarios que benefician a hijos de Rubén Rocha Moya en Sinaloa

¿Un negocio familiar? Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción sacó a la luz los contratos públicos que beneficiaron con millones de pesos a los hijos de Rubén Rocha Moya en Sinaloa.

Los hijos del gobernador en licencia, obtuvieron contratos millonarios con el DIF y otros servicios de salud, algunos casos mediante convenios firmados por funcionarios también vinculados empresarialmente con la familia Rocha.

La red de socios y familiares que autorizaron los contratos millonarios para el hijo menor de Rocha Moya

Mexicanos Contra la Corrupción, señaló a José Jesús Rocha Ruiz, hijo menor del gobernador en licencia de recibir más de 11 millones de pesos para abastecer al DIF y otros servicios de salud en el estado.

La investigación reveló que reveló que los contratos millonarios del hijo menor de Rocha Moya, fueron firmados por Eduardo Aguirre Medina, directo administrativo del Sector Salud, quien además es socio en dos empresas de Ricardo Rocha Ruiz.

Además, el convenio fue otorgado por Eneyda Rocha Ruz, presidenta del DIF en Sinaloa, quién también es su hermana.

Escándalo en Sinaloa: Contratos a socios de los Rocha superan los 15 mdp; revelan otro nexo por 700 mdp

En conjunto, los contratos y pedidos realizados a los socios de los hijos de Rubén Rocha Moya, sumaron cerca de 15 millones de pesos, tan solo en tres estancias gubernamentales.

Y ahí no termina el tema. En 2023, se reveló que la empresa "Chocosa S.A.", aliada a la familia Rocha, tenía contratos por más de 700 millones de pesos; sin embargo, no hay más detalles, ya que nunca fueron investigados.

Hasta el momento, Morena y las instituciones vinculadas con los negocios de la familia Rocha, no han dado una declaración oficial respecto al tema.

Morena y las instituciones no han dado una declaración oficial respecto a este tema.

¿Quiénes siguen después de Roca Moya? Lista de funcionarios que podrían ser investigados por EU

David Saucedo, Consultor en Seguridad Pública, compartió la lista de funcionarios de Morena que podrían estar en la mira del Gobierno de Estados Unidos ante la nueva estrategia de seguridad, pero ¿quiénes son?



Américo Villareal - Gobernador de Tamaulipas

Marina del Pilar - Gobernadora de Baja California

Mario Delgado - Titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Entre los funcionarios que podrían ser investigados, aparece Adán Augusto, ex líder de los senadores de Morena en la Cámara Alta por su vínculo orgánico con la barredora.