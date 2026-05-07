Cientos de puestos reducidos a cenizas: Incendio consume una nave y varios puestos en feria de Tabasco

La madrugada de este jueves, la Feria Tabasco 2026 sufrió un terrible incendio de grandes proporciones que arrasó con la Nave 1 del Parque "Dora María", 10 mil metros cuadrados que albergaba a cientos de comerciantes.

Aunque la zona ya está bajo control, el panorama es desolador para quienes perdieron todo en el incidente.

#Importante | Incendio de una nave y cientos de puestos de la feria de #Tabasco.



Lo reportan controlado y sin víctimas. Decenas de comerciantes perdieron toda su mercancía.



Vía: @AztecaTabasco_ pic.twitter.com/IS8W6kBIFz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 7, 2026

Incendio en feria de Tabasco

El reporte alertó sobre las llamas que salían de la zona de comida y locales comerciales. Al ser un espacio bastante lleno de puestos con lonas, plásticos y productos inflamables, el incendio se propagó con una velocidad impresionante debido a la cantidad de objetos inflamables.

Esta nave es una de las tres estructuras principales del recinto ferial y, lamentablemente, fue la más golpeada por el siniestro.

¿Hay víctimas del incendio en feria de Tabasco?

Lamentablemente, el incidente deja un saldo preliminar de 5 personas sin vida. Se espera que en las próximas horas se actualice el reporte.

Debido a la magnitud del fuego, el pánico se apoderó de los que se encontraban en el lugar, pues una ola de humo y llamas invadieron el ambiente, lo que obligó a un despliegue de bomberos.

Mercancía reducida a cenizas en feria de Tabasco

Para los comerciantes, la noticia es una tragedia económica. Familias que invirtieron para surtir sus puestos en esta edición de la feria vieron cómo su mercancía se consumía. Distintos puestos quedaron calcinados bajo la estructura de la nave.

Las labores de enfriamiento continúan, pero el daño patrimonial ya es irreversible para muchos locatarios.

¿Qué provocó el incendio en la feria de Tabasco?

El origen del incendio habría sido por fallas en el sistema eléctrico que, por cierto, ya había sido por los expositores del lugar.

Apenas ayer el lugar había participado en el Primer Simulacro Nacional 2026, en el cual se realizó el protocolo de evacuación.

En aproximadamente los 30 años que lleva la feria de Tabasco en este parque, nnunca se había registrado un incendio, mucho menos de una mangnitud tan grave y devastadora.

🚨🔥Incendio consume por completo la Nave 1 del Parque Tabasco Dora María donde se desarrolla la Feria #Tabasco 2026. Se desconoce si hay víctimas.



Se presume que la causa pudo ser un corto circuito. pic.twitter.com/3tAl2s6LkU — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) May 7, 2026

Labores de enfriamiento y seguridad

El incendio se reporta como controlado, pero los equipos de emergencia permanecen en el sitio. La prioridad es asegurar que no queden brasas que puedan reavivar el fuego, especialmente cerca de las naves contiguas.

El acceso al área comercial de la feria permanece restringido mientras se evalúa si la estructura de la Nave 1 y se permite el enfriamiento del lugar.