¡Doble homicidio en Soyaniquilpan! Asesinan a comisario y a funcionaria municipal en camino rural

El norte del Estado de México volvió a encender las alertas tras un ataque directo que dejó sin vida a dos funcionarios del Ayuntamiento de Soyaniquilpan. La violencia no distinguió cargos: alcanzó tanto al responsable de la seguridad pública como a una trabajadora del área de turismo, en un hecho que ya es investigado por autoridades estatales.

#Autoridades confirmaron el homicidio de Jonathan Santana Arce, comisario de Seguridad Pública, y Joana Hernández Guzmán, empleada municipal, en #Soyaniquilpan.



El ataque ocurrió en la comunidad de El Fresno, donde ambas víctimas fueron atacadas dentro de una camioneta. pic.twitter.com/pN5XO10Xc1 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 29, 2026

Ataque directo en un camino de terracería deja dos muertos

De acuerdo con reportes oficiales, las víctimas fueron identificadas como Jonathan Santana Arce, comisario de Seguridad Pública municipal, y Joana Hernández Guzmán, colaboradora del área de Turismo. Ambos se encontraban al interior de una camioneta Chevrolet Captiva color gris cuando fueron atacados.

El crimen ocurrió en la comunidad de El Fresno, una zona rural donde, según testimonios preliminares, se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego. La escena —un camino de terracería, sin tránsito constante— refuerza la hipótesis de un ataque planeado.

Tras los disparos, la unidad quedó detenida en el lugar. Paramédicos y elementos de seguridad acudieron, pero solo pudieron confirmar la muerte de ambos funcionarios.

Confirma el Ayuntamiento y entra la Fiscalía

Autoridades municipales confirmaron el doble homicidio y condenaron los hechos, mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido.

" El Gobierno Municipal de Soyaniquilpan informa a toda la población que lamenta el hecho sucedido la tarde de ayer, en el que desafortunadamente dos compañeros perdieron la vida. Trabajaremos de forma coordinada con todas las instituciones del Estado para esclarecer los hechos ocurridos. Pedimos atentamente a la población evitar difundir información falsa o no verificada, con el fin de prevenir la desinformación. En las próximas horas se emitirá un comunicado oficial para dar a conocer más detalles sobre este lamentable suceso", escribieron.

Hasta ahora no se ha informado sobre personas detenidas ni posibles líneas de investigación, aunque no se descarta que se trate de un ataque directo relacionado con las funciones del comisario.

