Entró a una clínica y desapareció: El caso de Blanca Adriana que alerta a Puebla y desata intensa búsqueda

La desaparición de Blanca Adriana Vázquez Montiel mantiene en alerta a familiares y autoridades de Puebla luego de que la mujer de 37 años fuera vista por última vez el pasado 18 de mayo tras ingresar a una clínica de belleza ubicada en la colonia Santa Cruz Buenavista; desde entonces, su familia asegura que perdió completamente contacto con ella y comenzó una intensa búsqueda.

El caso tomó fuerza en redes sociales después de se filtrara un presunto video de una cámara de vigilancia donde se observan movimientos sospechosos al exterior de la clínica; además, denunciaron que Blanca Adriana habría sido sacada inconsciente del inmueble y subida a un automóvil Mini Cooper rojo, situación que ya es investigada por autoridades estatales.

¿Qué pasó con Blanca Adriana Vázquez Montiel en Puebla?

De acuerdo con los reportes difundidos por familiares, antes de la desaparición, Blanca Adriana acudió a la clínica denominada Detox Zavaleta para realizarse un procedimiento estético aparentemente no invasivo; sin embargo, después de ingresar al lugar, ya no volvió a comunicarse con sus seres queridos.

En publicaciones compartidas en redes sociales, familiares señalaron que cámaras de seguridad captaron el momento en que una presunta doctora y otra persona subían a la mujer a un vehículo compacto color rojo con placas del estado de Tlaxcala; las imágenes comenzaron a viralizarse mientras avanzan las investigaciones.

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El esposo de Blanca Adriana aseguró a medios locales que permanecía esperando dentro de la clínica cuando presuntamente le pidieron salir a buscar una faja médica en otra zona de la ciudad; según su versión, al regresar tiempo después encontró el establecimiento cerrado y sin información sobre el paradero de su esposa.

Fiscalía de Puebla ya investiga la desaparición

La denuncia formal fue presentada ante la Fiscalía estatal y la Comisión de Búsqueda de Puebla, por lo que ya existe una carpeta de investigación activa para localizar a Blanca Adriana Vázquez Montiel.

Como señas particulares, la mujer tiene complexión media, cabello negro lacio a media espalda y rostro ovalado; el día de su desaparición vestía ropa completamente negra y tenis del mismo color.

Mientras las autoridades revisan cámaras, testimonios y movimientos relacionados con la clínica, familiares mantienen campañas de difusión en redes sociales con la esperanza de obtener información que permita encontrarla con vida.