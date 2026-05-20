Buscan a bebé de 9 meses en Guanajuato; activan Alerta Amber por Ángel Isaac

En el estado de Guanajuato autoridades pusieron en marcha el protocolo de Alerta Amber tras la denuncia interpuesta por la ausencia de un bebé.

La ficha oficial detalla las características particulares del pequeño para agilizar su identificación por parte de la ciudadanía.

¿Dónde se le vio por última vez al menor desaparecido?

El reporte de las autoridades ministeriales señala que Ángel Isaac Ríos Vargas fue visto por última vez el pasado lunes 18 de mayo de 2026 en calles del municipio de Cuerámaro, Guanajuato.

De acuerdo con los datos recabados en la carpeta de investigación, el bebé se encontraba acompañado de su mamá al momento de perderse el contacto con ellos.

Características físicas para identificar al bebé visto por última vez en Guanajuato

La ficha de la Alerta Amber describe a Ángel Isaac como un niño de nacionalidad mexicana, con una estatura aproximada de 50 centímetros y un peso estimado de 15 kilogramos.

Entre sus rasgos físicos principales se detalla que tiene el cabello lacio de color castaño oscuro, así como ojos redondos de tono café oscuro; el documento no especifica señas particulares ni la vestimenta que llevaba puesta.

Alarma por la corta edad del menor

Debido a que el bebé cuenta con tan solo nueve meses de edad, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato determinó que existe un peligro latente de que pueda sufrir algún daño grave o ser víctima de la comisión de algún delito.

Por este motivo, la alerta fue emitida con carácter de urgente durante la jornada del martes 19 de mayo.

Piden no intervenir directamente en la localización

El protocolo de Alerta Amber Guanajuato hace un llamado específico a la población civil para que, en caso de ubicar al infante, no se realice ninguna acción directa ni confrontación.

La instrucción de las fuerzas de seguridad es reportar el hallazgo de inmediato a los números oficiales para que el personal capacitado sea quien acuda al rescate.

Teléfonos de emergencia para aportar datos

Cualquier información que ayude a dar con el paradero del menor puede reportarse de manera anónima y confidencial a las líneas telefónicas que la fiscalía estatal mantiene habilitadas las 24 horas del día.

La ciudadanía puede comunicarse directamente al número 800 DNUNCIA (368-62-42) o marcar directamente al sistema de emergencias 911.