¿Qué pasó en la FES Acatlán? Policías de Naucalpan ingresan a la UNAM para detener a joven ebrio

La tarde de este martes se registró un enfrentamiento entre personal de Seguridad Universitaria y elementos de la Guardia Municipal de Naucalpan, luego de que los uniformados ingresaron a la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán para detener a una persona.

En los videos que circulan en redes sociales se observa el momento en que los policías intentan sacar al joven, de quien se sabe no es alumno del plantel, mientras trabajadores de Seguridad Universitaria comienzan un enfrentamiento al señalarles que no podían estar ahí.

El joven detenido fue sometido dentro de las instalaciones y esposado por los elementos de la Guardia municipal de #Naucalpan. pic.twitter.com/QrxTVeYvbl — gizelaglp (@gizelaglp) May 20, 2026

VIDEOS: Policía de Naucalpan ingresa a la FES Acatlán para realizar una detención

Cabe recordar que las fuerzas de seguridad pública no pueden entrar libremente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por un principio de autonomía universitaria.

La máxima casa de estudios cuenta con su propio cuerpo de vigilancia privada, por lo que lo sucedido esta tarde en FES Acatlán encendió las alertas.

En los videos se observa cómo los elementos de la Guardia Municipal ingresan a la Facultad para someter a un joven de blusa rosa y después detenerlo.

Cuando intentan sacarlo de las instalaciones, auxiliares de seguridad impiden que se lo lleven y se desata un enfrentamiento, al asegurar que los elementos policiacos no pueden estar en ese lugar.

FES Acatlán emite comunicado de la detención de un joven

Luego de que los videos del enfrentamiento se viralizaran en cuestión de horas, la FES publicó un comunicado en el que aclaró que los hechos se originaron tras un accidente vehicular ocurrido en las inmediaciones del plantel.

De acuerdo con la institución, una camioneta conducida por una persona ebria ingresó al estacionamiento de la institución mientras era perseguida por dos motocicletas de seguridad pública.

La facultad explicó que, al percatarse de la situación, personal solicitó a los policías retirarse del plantel, en apego a los protocolos universitarios y al respeto de la autonomía universitaria.

La institución también desmintió las versiones difundidas en redes sociales sobre supuestas detonaciones de arma de fuego dentro del campus, aunque aclaró que el joven sí fue remitido al Ministerio Público.

¿Qué se sabe del joven detenido?

Por su parte, el Gobierno de Naucalpan señaló que la presencia de elementos de la Guardia Municipal se debió a la atención a un reporte relacionado con un incidente vial y la conducta agresiva de una de las personas involucradas.

Según el comunicado oficial, los elementos municipales activaron protocolos preventivos para evitar riesgos a terceros y salvaguardar la integridad de la comunidad puma.

Las autoridades municipales aseguraron que actuaron priorizando la seguridad de la comunidad estudiantil y que posteriormente se estableció comunicación y coordinación con autoridades universitarias.

