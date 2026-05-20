¿Habrá bloqueo de campesinos y productores de frijol de Zacatecas este viernes 22 de mayo? Esto declararon autoridades

La amenaza por parte de campesinos y productores de frijol de Zacatecas de realizar un bloqueo en las vías ferroviarias, el próximo viernes 22 de mayo, dio marcha atrás este miércoles 20 de mayo después de que estos llegaran a un acuerdo con autoridades.

Luego de días de tensión y amenazas, los agricultores zacatecanos llegaron a una resolución para no realizar este cierre.

Sigue el enojo de productores de frijol en Zacatecas



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¿Habrá bloqueo este viernes 22 de mayo?

El descontento de los productores de frijol en Zacatecas encontró una salida durante el transcurso de este miércoles.

Representantes de los campesinos y funcionarios de los tres niveles de gobierno firmaron un documento formal en el que se establecen mecanismos claros para destrabar el pago de miles de toneladas de grano que siguen almacenadas, cancelando de forma definitiva la protesta programada para este viernes.

¿Dónde iba a ser el bloqueo de este viernes 22 de mayo?

Apenas unos días atrás, el panorama lucía complicado en la entidad. Los manifestantes habían anunciado públicamente que, si no se alcanzaba un acuerdo satisfactorio antes del viernes, procederían a tomar las vías del tren y el aeropuerto estatal a partir de las 10:00 horas.

Este movimiento pretendía bloquear los principales ejes de conectividad comercial que enlazan al centro de la república con la frontera norte.

¿Por qué campesinos y productores de frijol hacen bloqueos?

La inconformidad de las familias rurales nació a partir de un cambio repentino en las condiciones de venta. Los inconformes explicaron que existía un convenio firmado ante notario público que fijaba el precio de garantía en 27 pesos por cada kilo de frijol. Sin embargo, las reglas de operación fueron modificadas unilateralmente, provocando que los centros de acopio intentaran pagarles solamente 16 pesos por kilo.

¿Por qué el precio de frijol afecta a campesinos?

Esta reducción de casi el 40% en sus ingresos, sumada al cierre constante de las bodegas oficiales para recibir el grano, generó un escenario de quiebra inminente para los productores de la región.

El retraso en la liquidación de las cosechas orilló a los agricultores a tomar los micrófonos y planear las protestas en las vías férreas.

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La fecha límite para cumplir los acuerdos

Con la firma de este nuevo pacto, las autoridades tienen como plazo límite el próximo viernes 29 de mayo para regularizar el acopio y cubrir los montos económicos bajo las condiciones pactadas inicialmente.