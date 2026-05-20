¡No te quedes sin tu licencia! Municipios en Edomex con ‘Unidades Móviles’ disponibles hasta el 23 de mayo 2026; horarios y requisitos
Habrá algunas Unidades Móviles disponibles en distintos municipios del Edomex para tramitar o renovar la licencia de conducir, ¿hasta cuándo estarán disponiles?
¡Toma precauciones! Si quieres tramitar o renovar tu licencia de conducir para manejar por las calles del Estado de México, la Secretaría de Movilidad desplegó unidades móviles en distintos municipios del Edomex para facilitar este trámite; sin embargo, algunas solo estarán disponibles hasta el 23 de mayo 2026.
¿Dónde están las 'Unidades Móviles' en Edomex disponibles hasta el 23 de mayo 2026?
¡Qué no se te pase la fecha! La Secretaría de Movilidad publicó lo municipios del Edomex que contarán con Unidades Móviles disponibles hasta el próximo sábado 23 de mayo 2026; te compartimos la ubicación:
- Nezahualcóyotl: Av. Chimalhuacán s/n, Esq. Caballo Bayo, colonia Benito Juárez. En la Explanada municipal "Unión de Fuerzas".
- Tejupilco: And. Vicente Guerrero 55, Col. Centro. Frente al Palacio Municipal.
- Temoaya: Portal José María Morelos y Pavón 102, Col. Centro. Frente al Palacio Municipal.
La mayoría de estás unidades móviles estarán disponibles entre el 19, 20, 21, 22 y 23 de mayo, por lo que se recomienda acudir antes de la fecha límite.
Unidades Móviles para tramitar la licencia en Edomex antes del 22 de mayo
Por otro lado, las Unidades Móviles de Edomex que estarán disponibles hasta el 22 de mayo 2026 son las siguientes:
- Chimalhuacán - Av. Nezahualcóyotl, Mz. 004, Col, Santa María Nativitas. En el estacionamiento de Plaza Chimalhuacán.
- Cocotitlán - Av. Salto del Agua s/n, Barrio Techichilco. Frente al Palacio Municipal.
- Zinacantepec - Jardín Constitución 101, Col. Centro. Frente al Palacio Municipal.
- Nextlalpan - Av. 16 de septiembre s/n. Esq. Hombres Ilustres, Barrio San Pedro Miltenco. Plaza Cívica san Pedro Miltenco.
- Chalco - Carretera Chalco San Gregorio s/n, Col. San Gregorio Cuautzingo.
Horario de las Unidades Móviles del Edomex para tramitar la licencia en 2026
El horario de las unidades móviles, ubicadas en distintos municipios del Edomex es de lunes a viernes de 9:00 a 17:300 horas, por lo que se recomienda acudir con tiempo.
Se recomienda a las y los interesados en tramitar o renovar la licencia calcular sus tiempos y tomar precauciones.
¿Cuánto cuesta tramitar la licencia de conducir en Edomex 2026?
El costo de tramitar tu licencia de conducir en el Estado de México (Edomex) puede depender del tipo de trámite que se elija; te compartimos la lista de precios.
- Licencia tipo A para automovilista - $777 pesos
- Licencia tipo C para motociclista - $777 pesos
- Licencia tipo E para chofer particular - $1,017 pesos
- Permiso provisional tipo B para menores de edad - $777 pesos
- Permiso provisional tipo A para menores de edad - $3 mil 694 pesos
- Duplicado de licencia Edomex - $525 pesos
Antes de acudir a las unidades móviles del Edomex, es importante revisar que el pago corresponda al tipo de licencia que se desea tramitar. Se recomienda llevar una identificación oficial, así como documentos legales y vigentes para agilizar el trámite.
Requisitos para tramitar la licencia de conducir en Edomex
- Acta de nacimiento o carta de naturalización
- CURP certificada por RENAPO
- Identificación oficial vigente con fotografía; puede ser INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o licencia vigente del Edomex
- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses
- Aprobar examen de conocimientos viales (solo aplica para primera vez)
- Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias
- Comprobante de pago correspondiente al trámite.