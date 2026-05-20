“Pa’ los contras": Captan al alcalde morenista de Reynosa, Tamaulipas, cantando narcocorridos en festejo del Día del Maestro

El pasado lunes 18 de mayo, cámaras captaron al alcalde por Morena de Reynosa, Tamaulipas, Carlos Peña Ortiz, cantando narcocorridos durante las festividades realizadas por el Día del Maestro en dicha entidad.

El hecho habría sido grabado por uno de los asistentes al evento y publicado en redes sociales.

Así captaron al alcalde de Reynosa, Tamaulipas

Carlos Peña Ortiz se encontraba arriba del escenario y frente a los docentes, el mandatario local tomó el micrófono y comenzó a interpretar con entusiasmo la canción "Las Águilas Andan Solas" de Beto Quintanilla, lanzando incluso la frase "Pa' los contras", lo cual generó duda, pues no se sabe a quién estaba dirigéndose

¿Qué narcocorrido estaba cantando el alcalde de Reynosa?

El tema elegido por el presidente municipal es un narcocorrido del cantante fallecido Beto Quintanilla. La letra relata las actividades de Édgar Hinojosa, conocido bajo el alias de "El Ewok", quien fungió como operador táctico y escolta personal de los altos mandos del Cártel del Golfo, coordinando el tráfico de sustancias y vigilando la zona fronteriza de Brownsville, Texas.

Morena y la apología del delito por los narcocorridos

La acción del edil tamaulipeco contrasta de forma directa con la agenda legislativa del propio partido político al que pertenece. A nivel federal, la bancada de Morena ha promovido diversas reformas al Código Penal Federal con el objetivo de endurecer las sanciones contra la apología del delito, buscando, según ellos, frenar la difusión de melodías, series televisivas y productos digitales que glorifiquen las actividades de los grupos delictivos.

Los castigos legales por este delito pueden ir desde una multa y trabajo comunitario hasta terminar en prisión; la sanción dependería de cada estado donde se cometa la falta.

Cantantes que han sido castigados por narcocorridos

El marco legal mexicano contempla castigos para quienes promueven este tipo de manifestaciones culturales vinculadas al crimen organizado.

Agrupaciones como Los Alegres del Barranco han tenido que enfrentar procesos legales, mientras que el cantante Alejandro Ojeda Jr. fue detenido previamente en Mazatlán, Sinaloa, bajo acusaciones relacionadas con la interpretación de contenidos prohibidos.

Silencio de las autoridades ante el video difundido

Hasta el momento, la administración municipal de Reynosa no ha emitido ningún comunicado aclaratorio respecto al video que circula en plataformas como Facebook.