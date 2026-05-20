¡Lo asaltaron en pleno enlace EN VIVO! Roban a periodista Fernando Vargas durante una transmisión en Morelos |VIDEO

Fue durante una transmisión en vivo que el periodista deportivo, Fernando Vargas, fue asaltado por delincuentes en una gasolinera del estado de Morelos.

El comunicador se encontraba en un enlace para un programa de deportes, cuando asaltantes se acercaron y lo obligaron a bajar de la unidad para quitarle sus pertenencias.

Momento exacto en el que asaltan a periodista en Morelos

El analista deportivo, se encontraba estacionado en una estación de servicio en territorio morelense para enlazarse con un espacio informativo local.

Mientras daba su reporte frente a la cámara, la transmisión se vio interrumpida bruscamente cuando desconocidos abrieron las puertas del coche por la fuerza para amedrentar a los que se encontraban dentro de él.

Obligaron a periodista a bajar de su auto para robarle en Morelos

Los espectadores y los conductores en el estudio escucharon los gritos de los agresores a través del micrófono abierto. Entre insultos y amenazas de muerte, los ladrones exigieron las carteras, los teléfonos celulares, un reloj y las llaves del coche.

Pese al intento de mantener la calma y pedir orden, el periodista y sus acompañantes tuvieron que bajarse inmediatamente para salvaguardar sus vidas.

Asaltantes lograron escapar

El audio del incidente dejó registro de cómo el grupo delictivo tomó el control total de la situación en pocos segundos. Tras bajar a los pasajeros del auto y dejarlos a pie en la gasolinera, los asaltantes abordaron la unidad y escaparon del lugar con rumbo desconocido, llevándose consigo todo lo que les quitaron.

Sucedió en Morelos 📍



Asaltaron al periodista Fernando Vargas, director de medios de la @LNBPoficial durante un live.



Todo quedó grabado.



Y eso que dicen que todo va excelente. pic.twitter.com/eW4kfKM6nB — Carlos Torres (@CarlosTorresF_) May 20, 2026

Morelos mantiene alta incidencia en robo

Este incidente se suma a las estadísticas oficiales que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la entidad. Los datos recopilados reflejan que los delitos de alto impacto, como el homicidio doloso, la extorsión y el robo de unidades motorizadas, muestran una tendencia persistente que afecta la cotidianidad de los habitantes y visitantes del estado.

Ciudadanos se sienten inseguros en Morelos

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del 2024, la entidad presenta una tasa que supera las 25 mil víctimas por cada 100 mil habitantes. Estos niveles se traducen en que 83 de cada 100 ciudadanos manifiestan sentirse inseguros en su entorno, ubicando al estado en posiciones críticas a nivel nacional en materia de delitos patrimoniales.