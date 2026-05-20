Julián LeBaron revienta contra protestas en Chihuahua

El activista Julián LeBaron lanzó un fuerte mensaje sobre la polémica generada tras los hechos ocurridos en la sierra de Chihuahua y acusó que el tema está siendo utilizado con fines políticos.

A través de un pronunciamiento público, LeBaron aseguró que el gobierno estatal hizo lo que debía hacer: enfrentar a los grupos criminales que operan en la región.

“El Gobierno del Estado hizo lo que tenía que hacer: enfrentar a quienes amenazan, aterrorizan y le quitan la vida a los mexicanos”, expresó.

El activista señaló que combatir al crimen organizado no debería convertirse en motivo de confrontación política ni utilizarse para dividir a la ciudadanía.

Maru Campos responde a señalamientos por operativo en Chihuahua

La postura de LeBaron surgió luego de que la gobernadora Maru Campos respondiera a las críticas y ataques lanzados desde sectores ligados a Morena y el partido oficialista convocará a una marcha en el Estado, solicitando juicio político contra la mandataria.

La Maru Campos afirmó que mientras en otros estados existen señalamientos de presuntos vínculos entre políticos y grupos criminales, en Chihuahua las autoridades están enfocadas en combatir al narcotráfico y evitar que drogas lleguen a las calles.

Campos también negó que agentes extranjeros participaran oficialmente en operativos dentro del estado.

¿Qué pasó con los presuntos agentes de la CIA en Chihuahua?

Esto sucede luego de que se reportara la muerte de dos presuntos agentes encubiertos de la Agencia Central de Inteligencia, conocida como CIA, junto con dos oficiales de la Fiscalía estatal en un accidente ocurrido en una zona serrana.

Entre las víctimas se encontraba Pedro Ramón Oseguera Cervantes, integrante de la fiscalía de Chihuahua.

De acuerdo con la información dada a conocer, el grupo regresaba de un operativo en el que localizaron dos laboratorios clandestinos utilizados para producir drogas.

Sin embargo, Maru Campos aseguró que no existió autorización para operaciones extranjeras dentro del estado y subrayó que las investigaciones continúan abiertas.

También indicó que toda la información relacionada fue entregada a la Fiscalía General de la República.

Julián LeBaron acusa “manifestaciones importadas”

En su mensaje, LeBaron también criticó las movilizaciones realizadas contra el gobierno estatal y aseguró que algunas protestas fueron impulsadas desde otras entidades.

“Resulta irónico que algunos protesten contra supuestas injerencias externas, mientras movilizan gente de otros estados para venir a Chihuahua”, declaró.

El activista sostuvo que el verdadero problema no es el debate político, sino la violencia que viven miles de familias en la entidad.

Además, advirtió que generar confrontación sólo desvía la atención de los temas prioritarios relacionados con seguridad y crimen organizado.

Chihuahua y la lucha contra el crimen organizado

La sierra de Chihuahua se ha convertido en una de las regiones más complejas en materia de seguridad debido a la presencia de grupos criminales vinculados al narcotráfico.

Autoridades estatales y federales mantienen operativos constantes en zonas serranas para detectar laboratorios clandestinos, rutas de trasiego y células criminales.

En ese contexto, Julián LeBaron aseguró que defender a Chihuahua implica respaldar las acciones contra quienes generan violencia en el estado.

“Defender a Chihuahua no es hacer ruido político. Es enfrentar a quienes le hacen daño al estado y al país”, concluyó.