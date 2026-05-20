¡Podaba un árbol en su casa! Hombre de la tercera edad muere tras fatal herida con motosierra en Guadalajara; se habría amputado una extremidad

¡Trágica madrugada en Jalisco! Un hombre de la tercera edad perdió la vida tras un grave accidente con una motosierra en una vivienda ubicada en el municipio de Guadalajara; su hija fue quien encontró el cuerpo.

Al parecer, el hombre de entre 70 a 75 años de edad se encontraba al interior de su casa podando un árbol con la motosierra, cuando un descuidó provocó que perdiera el control del aparato y se lesionara gravemente.

Los primeros reportes, aseguraron que la víctima tenía una amputación en una de sus extremidades, específicamente su pierna izquierda; sin embargo, no se dieron más detalles.

El trágico accidente fue notificado a la Fiscalía del Estado, quien acudió al lugar de los hechos para comenzar con las investigaciones correspondientes y determinar como ocurrieron los hechos.

Por otro lado, el cuerpo del hombre de la tercera edad fue trasladado al anfiteatro de la ciudad para realizar los protocolos correspondientes.

🔴 #ALMOMENTO | Un hombre presuntamente de 70 años de edad al estar cortando un árbol al interior de su vivienda se amputó su pierna izquierda con una motosierra y perdió la vida. Los hechos se ocurrieron sobre la calle Francisco González Guerrero y Cairo en la Colonia San… pic.twitter.com/xPrqdRVryv — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) May 20, 2026

Matan a puñaladas a joven en calles de Guadalajara; fue perseguido por los atacantes

Un joven, de entre 20 a 25 años de edad, fue asesinado a puñaladas en calles de la colonia El Damatetlán, en Guadalajara; el cuerpo de la víctima quedó tendido y bañado de sangre sobre el asfalto.

Las primeras versiones indicaron que el joven estaba siendo perseguido por dos hombres y una mujer, cuando al llegar al cruce de las calles, comenzaron a golpearlo y posteriormente fue atacado a cuchillazos.

El lugar del asesinato quedó asegurado por elementos de la policía municipal. Mientras que el Ministerio Público arribó al sitio para tener conocimientos del hecho y comenzar con las investigaciones.

La víctima no fue reconocida en el lugar. El cuerpo fue trasladado hasta el servicio médico forense para iniciar el proceso de identificación oficial.

Camioneta choca con una patrulla y cae a un arroyo de 15 metros; viajaban alcoholizados

En las primeras horas de este 20 de mayo2026, se reportó la volcadura de un auto tras chocar con una patrulla en la carretera Chapala; el vehículo cayó en un arroyó de 15 metros de profundidad. Abordo de la camioneta viajaban tres hombres en estado de ebriedad.

Tras el impacto, la camioneta se salió del camino, cayendo al arroyo de más de 15 metros de profundidad para quedar volcada, mientras que la patrulla fue proyectada más de cien metros, quedando en sentido contrario a la circulación.

Cuerpos de emergencia acudieron al lugar de los hechos para poder atender a los tripulantes de cada vehículo. Afortunadamente, y a pesar de lo trágico del incidente, no hubo personas lesionadas.

Las partes afectadas lograron llegar a un acuerdo, notificando a las aseguradoras para que se realizara el papeleo correspondiente.

🔴#IMPORTANTE | Se registró un aparatoso choque sobre la carretera a Chapala a la altura de la Col. El Tapatío en Tlaquepaque.



Con información: Diego García (@DiegoGarciaH_). pic.twitter.com/7mO4dLsTlA — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) May 20, 2026

Hombre choca contra un árbol y termina volcado en calles de Zapopan; iba a exceso de velocidad

Se reportó la volcadura de una camioneta en las calles del municipio de Zapopan, Jalisco, en la que viajaba un hombre de aproximadamente 56 años de edad; el grave accidente pudo ser provocado por el exceso de velocidad.

Minutos después de la volcadura, familiares y vecinos de la víctima intentaron sacarlo del auto; sin embargo, no fue hasta la llegada de paramédicos que lograron sacar a este hombre.

A pesar de lo aparatoso del accidente, el sujeto no contaba con heridas graves, pero fue trasladado a un hospital para descartar daños internos.

Aparentemente, el exceso de velocidad provocó que el conductor perdiera el control, impactándose en contra de un árbol, lo que provocó la volcadura de la camioneta.

Elementos de bomberos acudieron al lugar de los hechos para realizar el saneamiento del lugar para evitar otro accidente. Mientras tanto, elementos de la Policía Vial quedaron a cargo del papeleo correspondiente.