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Ilegal pero ocurre: boda entre adolescentes de 13 años vuelve a encender alertas en Guerrero

Una nueva boda entre adolescentes de 13 años en Acapulco reabre la polémica en Guerrero, pese a reformas que prohíben estos matrimonios y sancionan a responsables.

Caso en Acapulco: boda entre adolescentes de 13 años enciende alertas pese a reformas en Guerrero
Caso en Acapulco: boda entre adolescentes de 13 años enciende alertas pese a reformas en Guerrero|Captura de pantalla

Escrito por: Alejandra Gómez

Una nueva boda entre adolescentes de apenas 13 años en la comunidad de Huamuchitos, en la zona rural de Acapulco, volvió a encender la polémica en Guerrero y reabrió el debate sobre la persistencia de matrimonios infantiles, a pesar de las reformas legales que los prohíben.

Boda infantil en Huamuchitos, Guerrero

La pareja, fue exhibida en redes sociales, lo que generó indignación debido a que no se trata de un caso aislado en la región.

En ese mismo poblado, el 24 de febrero del año pasado, se documentó otra unión entre menores de la misma edad, hecho que impulsó cambios en la legislación estatal para prohibir este tipo de prácticas y sancionar a los adultos que las promuevan o permitan.

Sin embargo, este nuevo caso evidencia las dificultades para erradicar los matrimonios infantiles en comunidades rurales, donde persisten factores culturales, sociales y económicos que favorecen estos arreglos.

Habitantes de la zona reconocen que estas uniones continúan realizándose bajo el argumento de “usos y costumbres”, pese a que están prohibidas por ley, lo que mantiene en riesgo los derechos y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

Las razones del embarazo adolescente en México

De acuerdo con datos del INEGI, el 5.2% de las adolescentes de entre 15 y 19 años en el país ya ha sido madre, una cifra que refleja un problema ligado no solo a decisiones individuales, sino también a factores sociales y estructurales.

Especialistas señalan que entre las principales causas del embarazo adolescente se encuentran la desigualdad, la falta de acceso a educación sexual integral, la desinformación, la ausencia de redes de apoyo y los contextos de violencia que viven muchas adolescentes.

Además, advierten que la familia juega un papel clave, ya que los entornos donde existe comunicación abierta y espacios seguros pueden ayudar a prevenir situaciones de riesgo.

La maternidad en la adolescencia también puede tener impactos emocionales importantes. Psicólogos explican que esta etapa suele estar relacionada con procesos de búsqueda de identidad, independencia y autonomía, por lo que asumir responsabilidades adultas de manera anticipada puede generar miedo, angustia, culpa o aislamiento emocional.

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