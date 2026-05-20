“No vayan a pensar que nos quedamos con las alcancías": Alcalde de Texcoco desata críticas por polémico comentario en evento de Cruz Roja

Entre broma y broma, la verdad se asoma. El presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez, desató indignación en redes sociales por tras una serie de polémicos comentarios sobre las alcancías de la Cruz Roja en el Estado de México.

Las declaraciones ocurrieron durante un evento de la Cruz Roja en Edomex, al que asistieron diferentes funcionarios como el alcalde de Texcoco y la presidenta del DIF.

"Nos podemos quedar con un terreno": Así fue el polémico comentario del alcalde de Texcoco

¡Una mala "broma"! Nazario Gutiérrez, presidente municipal de Texcoco, daba un discurso en el marco de la firma de protocolización para la entrega de un predio destinado a las construcción de futuras instalaciones de la Cruz Roja Mexicana en el Estado de México, cuando soltó estos desatinados comentarios.

"No vayan a pensar que nos quedamos con las alcancías (...) Nos podemos quedar con un terreno pero no con las alcancías, eso sí no", dijo el alcalde de Texcoco entre risas.

Después de su polémico comentario, una parte de la audiencia estalló en risas; sin embargo, el funcionario no contaba con que ese momento quedaría grabado y sería subido a redes sociales.

🚨 UNA MAS DE UN ALCALDE DE MORENA 🚨

Entre broma y no el presidente municipal de Texcoco Nazario Gutiérrez durante un evento con la Cruz Roja se avento la puntada de decir: "Nos podemos quedar con un terreno pero no las alcancías de donación" al discípulo del senador Higinio… pic.twitter.com/fXA84amNFm — Tlacaelel Rey (@TlacaelelRey) May 19, 2026

Nazario Gutiérrez pidió apoyo para la Cruz Roja antes de desatar críticas

Las polémicas declaraciones surgieron pocos minutos después de que el funcionario del Estado de México invitara a las empresas, funcionarios y habitantes a realizar donaciones para las instalaciones de la Cruz Roja, asegurando que cualquier ayuda era importante.

El evento ocurrió en San Mateo Huexotla, el pasado 19 de mayo 2026, alrededor de las 11 horas, y fue transmitido a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Texcoco.

"Desde un bulto de cemento, desde una carretilla de grava, un metro de alambre, todo va a contar aquí", expresó Nazario Gutiérrez, durante su participación en el evento.

Alcalde de Texcoco desata indignación en redes sociales por polémicos comentarios

El video de los polémicos comentarios del funcionario de Texcoco se viralizaron rápidamente en redes sociales, desatando la indignación de miles de usuarios, quienes decían estar sorprendidos del descaro del alcalde.