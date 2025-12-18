Feminicidio en Iztacalco: Asesina a su pareja y después se dispara sobre Río Churubusco

Una tarde violenta se registró este jueves en la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México (CDMX), donde una mujer perdió la vida tras ser atacada a balazos en plena vía pública. Los hechos ocurrieron en el cruce de Avenida Río Churubusco y la calle Añil, en la colonia Granjas México.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) se dio cita en el lugar para corroborar los hechos. De acuerdo con los reportes preliminares desde en el sitio, la víctima caminaba acompañada de un sujeto.

Testigos refieren que ambos comenzaron a discutir, momento en el que el hombre sacó un arma de fuego y la accionó directamente contra ella, provocándole la muerte casi de inmediato.

¿Qué pasó en Iztacalco? Feminicidio y autoatentado

Tras cometer el crimen, el agresor apuntó el arma contra sí mismo y se disparó contra el pecho en un intento de suicidio.

Paramédicos que arribaron al sitio confirmaron el deceso de la mujer, cuyo cuerpo quedó tendido sobre la banqueta y fue cubierto con una sábana azul.

Por otro lado, al revisar al atacante, los servicios de emergencia confirmaron que aún contaba con signos vitales, por lo que fue estabilizado y trasladado de urgencia a un hospital bajo custodia policial; sin embargo, más tarde perdió la vida.

Una mujer perdió la vida en calles de la alcaldía Iztacalco, tras ser agredida por un hombre con un arma de fuego.



La zona es acordonada por policías, peritos realizan el levantamiento de indicios para las investigaciones.



Denuncian obstrucción policial a la prensa

Durante la cobertura del feminicidio, reporteros en la zona denunciaron que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Policía Auxiliar intentaron obstaculizar la labor periodística.

En el lugar, FIA fue testigo de cómo de manera inmediata trataron de ocultar o tapar las evidencias que nosotros estábamos captando; aparentemente con el objetivo de evitar más detalles sobre la noticia.

La movilización de patrullas y ambulancias ha generado carga vehicular sobre Río Churubusco, especialmente para los automovilistas que proceden de Viaducto Río Piedad con dirección al Eje 4 Sur, ya que las unidades de emergencia ocupan el carril de extrema derecha.