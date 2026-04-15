“Sentí que tronó la caja": Tráiler con toneladas de cartón parte a la mitad en Calzada Ignacio Zaragoza y afecta circulación | Mientras Dormía

Un tráiler, que cargaba cerca de 30 toneladas de cartones, quedó partido a la mitad, mientras circulaba sobre los carriles centrales en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura< de la colonia Santa Martha Acatitla, alcaldía Iztapalapapa; la unidad sufrió un falla estructural.

"Sentí que se tronó la caja, ahora sí que traté de hacer la mayor maniobra posible para orillar el vehículo y no afectar a la gente de al lado", platicó el conductor del tráiler.

Caos vial rumbo a la México-Puebla por tráiler partido a la mitad

Los primeros reportes indican que el accidente fue ocasionado debido a que la pesada unidad sufrió una falla estructural tras pasar por una zona de vados.

El incidente con el tráiler generó kilómetros de asentamiento vehicular para los automovilistas que se dirigían hacía el Valle de Chalco y a la carretera México-Puebla.

Policía de Tránsito acudieron al lugar de los hechos y abanderaron la zona para evitar nuevo accidentes, así como la agilización de la circulación.

¿Qué pasó #MientrasDormía?



Caos en Zaragoza. Un tráiler con 30 toneladas de leche se partió a la mitad en Santa Martha Acatitla, Iztapalapa; no hubo lesionados, pero el tráfico colapsó.



Minutos después, en Pantitlán, una pareja resultó herida tras chocar contra un árbol.



Misma… pic.twitter.com/wNCtmh8u91 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 15, 2026

¿Hay personas lesionadas por el accidente en la Calzada Ignacio Zaragoza?

A pesar de los aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas o heridas de gravedad, El conductor del tráiler se encuentra en buen estado.

¡Perdió el control! Accidente vial en Iztacalco deja dos personas heridas

En otro punto de la Ciudad de México, un accidente vehicular, dejó dos personas heridas sobre los carriles centrales de la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la colonia Pantitlán, en la alcaldía Iztacalco.

Al parecer, el incidente ocurrió debido a que el conductor perdió el control, además de impactarse contra un árbol del Camellón. Supuestamente una falla mecánica fue lo que ocasionó el cambio brusco de dirección.

El fuerte choque generó la movilización de cuerpos de emergencia, quienes arribaron al sitio a brindar atención médica a los dos lesionados, de aproximadamente 35 años de edad. Las víctimas fueron atendidas a bordo de una ambulancia.

La mujer resultó con lesiones en una mano, mientras que el hombre presentó distintas contusiones en los brazos y las piernas.

Elementos de la policía capitalina resguardaron la zona del accidente para evitar otro percance. El automóvil fue retirado con una grúa.