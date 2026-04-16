Velas contra el olvido: madres buscadoras alzan la voz en la CDMX

Decenas de madres buscadoras encendieron veladoras frente a la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México (CDMX) para exigir que sus hijos desaparecidos regresen a casa.

La protesta, cargada de dolor y resistencia, dejó ver una realidad que miles de familias viven todos los días en México, la desaparición de seres queridos y la falta de respuesta de las autoridades.

Buscando luz en la oscuridad: La crisis de desaparecidos en #México



Frente a la @SEGOB_mx, colectivos de búsqueda exigen justicia con veladoras para iluminar una crisis que ya supera las 130 mil personas desaparecidas. Ante la indolencia de autoridades que suspenden labores en… pic.twitter.com/90gpRwOI5I — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 16, 2026

¿Por qué protestaron los colectivos en Gobernación?

La movilización fue encabezada por distintos colectivos de búsqueda que intentaron “llevar luz” simbólicamente a una institución que, acusan, ha sido rebasada por la crisis.

Entre las voces estuvo Karla Lechuga, quien busca a su hijo Jeshua Cisneros, desaparecido el 13 de noviembre de 2025.

Su testimonio refleja uno de los principales reclamos: “Jeshua desapareció un jueves por la noche y no se le empieza a buscar sino hasta el martes, porque la Fiscalía no trabaja fines de semana ni días festivos.”

Madres buscadoras denuncian abandono de autoridades

Lejos de encontrar apoyo institucional, muchas familias aseguran haberse topado con indiferencia. Durante la velada, se exigió la localización de al menos 241 personas desaparecidas solo en la zona norte del Estado de México.

Entre velas y pancartas, los mensajes fueron: “Tu familia te está esperando… hasta encontrarte.” “Pido justicia para mi hija y que regrese a casa.”

¿Cuántas personas desaparecidas hay en México?

Actualmente, en México hay más de 133 mil personas desaparecidas, y cada día se registran en promedio 37 casos nuevos. Una cifra que, para los colectivos, deja claro que son ellos quienes han tenido que hacer el trabajo que le corresponde al Estado.

La exigencia no solo se quedó en la velada. Colectivos como Mexicanos al Grito de Paz han colocado mantas en puentes para visibilizar la crisis y señalar a posibles responsables.

En estos mensajes acusan al expresidente Andrés Manuel López Obrador de haber tolerado la problemática, y también mencionan a exfuncionarios como Jesús Ramírez Cuevas y Hernán Bermúdez Requena.

Para las madres buscadoras el problema ya rebasó a las autoridades. Karla Lechuga lo resume así: “La crisis es evidente, quererla negar es tapar el sol con un dedo… ya se salió de las manos.” Mientras tanto, las veladoras siguen encendidas como símbolo de esperanza… y de exigencia.

