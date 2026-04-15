Un asalto a una tienda de abarrotes en la Ciudad de México (CDMX) dejó un saldo fatal, pues una mujer que perdió la vida al ser atropellada tras una persecución que terminó en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

En el robo participaron personas con antecedentes penales y uno de los presuntos asaltantes, al momento de huir, abordó un automóvil, lo que desató una persecución y una mujer murió tras ser arrollada por este sujeto.

Empleada de tienda en CDMX fue amarrada tras asalto

El asalto se registró en la colonia Constitución de 1917. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que patrullaban por las calles Marcelino Sedano y Marcelino Dávalos se percataron que una mujer era perseguida por varias personas, quienes les solicitaron ayuda y les refirieron que, momentos antes, robó objetos de un negocio.

Los oficiales alcanzaron a la probable responsable de 32 años de edad, y posteriormente llegó una mujer de 63 años de edad, quien denunció que la mujer entró a su negocio junto con cuatro hombres.

De acuerdo con el testimonio de la mujer de la tercera edad, los asaltantes brincaron el mostrador y se llevaron a una empleada a la parte trasera donde la amarraron con cinta a unas escaleras, y posteriormente se llevaron objetos de valor.

Ladrona fue detenida y cómplices huyeron en auto

Los delincuentes abordaron un vehículo gris sin placas de circulación y con permiso provisional del estado de Guerrero, pero la mujer intentó escapar a pie, por lo que los vecinos al notar lo sucedido se dirigieron al local a auxiliar a la propietaria.

Metros más adelante, la mujer acusada de participar en el robo fue detenida y los policías, tras hacerle una revisión, le hallaron una cartera beige con varias tarjetas y una licencia a nombre de la víctima.

Rateros escapan y se desata persecución hasta Neza

Operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente informaron que, mediante las cámaras de seguridad, ubicaron el automóvil en el que huyeron los sujetos en calles de Nezahualcóyotl y los oficiales llegaron al municipio para detenerlos.

Cuando se encontraban en el cruce de las calles Capuchinas y Coatepec, en la colonia Metropolitana Primera Sección, alcanzaron dicho vehículo y pidieron al conductor que se detuviera, sin embargo, no hizo caso y aceleró.

El conductor chocó contra tres automóviles y arrolló a una mujer que se encontraba en el lugar.

Paramédicos confirman que mujer murió atropellada por ladrón

Paramédicos arrobaron y diagnosticaron a la mujer sin signos vitales por traumatismo craneoencefálico, por lo que se acordonó el área y se solicitaron los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia para los trabajos correspondientes.

También fue atendido un joven de 26 años de edad, a quien diagnosticaron con una lesión ósea en clavícula izquierda, por lo que lo trasladaron a un hospital para su atención médica.

Ladrones de tienda en CDMX resultaron ser exreos

Los policías detuvieron a la mujer de 32 años y al hombre de 42 años de edad, quienes junto con lo asegurado, los trasladaron ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones del caso.

Asimismo, el detenido fue atendido por un médico legista, en la oficina ministerial, quien lo valoró con una lesión por golpe contuso en el rostro, provocada durante el accidente, por lo que no ameritó su traslado a un hospital.

Ambos detenidos cuentan con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México; ella por homicidio calificado en 2015 y él por el delito de robo agravado calificado en el año 2012.

