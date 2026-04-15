¡Qué no se te haga tarde! Calles cerradas y afectaciones viales por machas en CDMX este miércoles; rutas alternas
¡Atención! Las manifestaciones, bloqueos y marchas en CDMX afectan algunas calles de la CDMX; se recomienda tomar precauciones y tomar alternativas viales.
¡Toma precauciones! Las calles de la Ciudad de México (CDMX) se verán afectadas por las marchas y manifestaciones de este miércoles 15 de abril 2026: te compartimos las zonas afectadas y las alternativas viales.
¿Qué pasa en las calles de CDMX? Calles afectadas por las marchas y manifestaciones de este miércoles
Cierre de circulación en Abraham; zonas afectadas y alternativas viales
Manifestantes continúan con el cierre de la circulación en Abraham González a partir de General Prim hasta Atenas, así como Atenas de Abraham González a Bucareli, alcaldía Cuauhtémoc.
Estas son las alternativas viales: Paseo de la Reforma, Av. Insurgentes, Balderas y Av. Chapultepec.
#PrecauciónVial | Cerrada la circulación de Abraham González a partir de General Prim y hasta Atenas; así como Atenas de Abraham González a Bucareli, alcaldía Cuauhtémoc, por manifestantes. #AlternativaVial Paseo de la Reforma, Av. Insurgentes, Balderas y Av. Chapultepec. pic.twitter.com/kw2cENFd03— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 15, 2026
Reducción de carriles por obras en Av. Sur 122; calles afectadas
Se reporta la reducción de carriles por obras en Av. Sur 122 desde Poniente 85 hasta Av. Río Tacubaya hacía el sur.
En sentido opuesto se activa el modo reversible, también se encuentra cerrada la vialidad sobre Calz.
#PrecauciónVial | Reducción de carriles por obras sobre Av. Sur 122 de Poniente 85 hasta Av. Río Tacubaya hacia el Sur, en sentido opuesto se habilita reversible, también se encuentra cerrada la vialidad sobre Calz. Minas de Arena de Sur 122 hasta Av. de las Torres, tránsito… pic.twitter.com/LF9VFfLNvw— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 15, 2026
¿Qué autos NO circulan hoy 15 de abril 2026?
¡Atención, automovilistas! El Hoy No Circula para este martes 14 de abril 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Con engomado rojo
- Terminación de placas 3 y 4
- Con hologramas 1 y 2
El #HoyNoCircula de este miércoles 15 de abril en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoRojo 🔴con terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2.— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 15, 2026
🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/ifE6vMa3cP