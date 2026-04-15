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¡Qué no se te haga tarde! Calles cerradas y afectaciones viales por machas en CDMX este miércoles; rutas alternas

¡Atención! Las manifestaciones, bloqueos y marchas en CDMX afectan algunas calles de la CDMX; se recomienda tomar precauciones y tomar alternativas viales.

Marchas en CDMX HOY 15 de abril 2026: Calles cerradas y vialidades afectadas; rutas alternas
Calles cerradas por marchas y bloqueos en CDMX este miércoles|X: @OVIALCDMX

Escrito por: Iván Ramírez,Fernanda Benítez

¡Toma precauciones! Las calles de la Ciudad de México (CDMX) se verán afectadas por las marchas y manifestaciones de este miércoles 15 de abril 2026: te compartimos las zonas afectadas y las alternativas viales.

¿Qué pasa en las calles de CDMX? Calles afectadas por las marchas y manifestaciones de este miércoles

Cierre de circulación en Abraham; zonas afectadas y alternativas viales

Manifestantes continúan con el cierre de la circulación en Abraham González a partir de General Prim hasta Atenas, así como Atenas de Abraham González a Bucareli, alcaldía Cuauhtémoc.

Estas son las alternativas viales: Paseo de la Reforma, Av. Insurgentes, Balderas y Av. Chapultepec.

Reducción de carriles por obras en Av. Sur 122; calles afectadas

Se reporta la reducción de carriles por obras en Av. Sur 122 desde Poniente 85 hasta Av. Río Tacubaya hacía el sur.

En sentido opuesto se activa el modo reversible, también se encuentra cerrada la vialidad sobre Calz.

¿Qué autos NO circulan hoy 15 de abril 2026?

¡Atención, automovilistas! El Hoy No Circula para este martes 14 de abril 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Con engomado rojo
  • Terminación de placas 3 y 4
  • Con hologramas 1 y 2

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