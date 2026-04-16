¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY? Sigue el avance de trenes y reportes de retrasos en VIVO

¡Inicia la jornada con precaución! El regreso de las vacaciones de Semana Santa 2026 y las secuelas del paro por parte de trabajadores sindicalizados continúan causando ligeros retrasos y focos de caos en las líneas y trenes del Metro de la CDMX.

En Azteca Noticias te damos el reporte completo EN VIVO para que nada te tome por sorpresa en tu trayecto de este jueves 16 de abril.