¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY? Sigue el avance de trenes y reportes de retrasos en VIVO
¿Otro día de retrasos en el Metro de la CDMX? Tras varios días de caos en este medio de transporte, este es el reporte de HOY jueves 16 de abril.
¡Inicia la jornada con precaución! El regreso de las vacaciones de Semana Santa 2026 y las secuelas del paro por parte de trabajadores sindicalizados continúan causando ligeros retrasos y focos de caos en las líneas y trenes del Metro de la CDMX.
En Azteca Noticias te damos el reporte completo EN VIVO para que nada te tome por sorpresa en tu trayecto de este jueves 16 de abril.
¿Qué pasa en el Metro de la CDMX? Así la actividad de trenes y líneas este jueves 16 de abril
¿Está abierta la Línea 3 del Metro HOY?
Tras la jornada crítica vivida ayer, el Sistema de Transporte Colectivo informa que todas las estaciones de la Línea 3 (Indios Verdes - Universidad) se encuentran abiertas y brindando servicio de manera normal en ambas direcciones.
Cabe recordar que durante la tarde de ayer, la línea sufrió afectaciones por un disturbio eléctrico al exterior de las instalaciones del Metro, lo que obligó a activar protocolos de seguridad y suspender el avance de trenes en la zona de Copilco y la terminal sur.
¿Qué pasa en la Línea A del Metro?
¡Toma tus precauciones! Se reportan retrasos significativos en la Línea A (Pantitlán - La Paz). Usuarios informan que fueron desalojados de una unidad en la estación Acatitla, lo que ha generado aglomeraciones inmediatas en los andenes y una interrupción en el flujo constante hacia la terminal.
El Sistema de Transporte Colectivo confirmó que se realizaron maniobras para el retiro de un tren para revisión técnica.
¿Qué líneas del Metro están cerradas HOY?
El Sistema de Transporte Colectivo confirma que, debido a los trabajos de modernización y rehabilitación estructural, algunos puntos clave de las Líneas 2 y 7 presentan cambios en su operación habitual.
Estaciones Cerradas (Hasta nuevo aviso)
No hay ascenso ni descenso de pasajeros en las siguientes estaciones debido a obras de mantenimiento mayor:
- San Antonio Abad (Línea 2): Los trenes no realizan parada en este punto.
- Auditorio (Línea 7): Continúa sin servicio por rehabilitación.
Estaciones con Servicio Normal
- Zócalo/Tenochtitlan (Línea 2): A diferencia de jornadas anteriores, esta estación se encuentra abierta y brindando servicio regular en ambas direcciones.