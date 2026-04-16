Suprema Corte da ‘aliento’ a Javier Corral y libra acusación por desacato
La Suprema Corte desechó un recurso presentado por el presidente municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, contra el senador de Morena, Javier Corral.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó un recurso presentado por Cruz Pérez Cuéllar, presidente municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, contra el senador de Morena, Javier Corral Jurado, a quien pretendía acusar de desacato.
De acuerdo con los antecedentes del caso, el edil buscó ampararse para que Corral Jurado se abstuviera de hacer declaraciones en su contra, pero pese a la suspensión de un juez presuntamente continuó haciéndolas.
Alcalde buscó que FGR fuera contra Javier Corral
El presidente municipal de Ciudad Juárez consideró que se había configurado el desacato y busco que la Fiscalía General de la República (FGR) actuara contra el legislador y exgobernador de Chihuahua.
Sin embargo, la FGR dijo que se determinó el no ejercicio de la acción penal y el alcalde continuó con su batalla legal, por lo que llegó hasta el máximo tribunal pero este lo desechó.