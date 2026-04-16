¡No te quedes en el tráfico! Calles cerradas y afectaciones viales por marchas en CDMX HOY 16 de abril 2026; rutas alternas
Las manifestaciones, bloqueos y marchas en CDMX afectan algunas calles de la CDMX; se recomienda tomar precauciones y tomar alternativas viales.
¡Qué no se te haga tarde! Las calles de la Ciudad de México (CDMX) se verán afectadas por las marchas y manifestaciones de este jueves 16 de abril 2026: te compartimos las zonas afectadas y las alternativas viales.
Marchas en CDMX HOY 16 de abril 2026; Calles cerradas y vialidades afectadas; rutas alternas
Vehículo descompuesto provoca caos vial en Canal del Norte
Un vehículo descompuesto afecta la circulación en Av. Canal del Monte y Boleo. Estas son las alternativas viales: Circuito Interior y Calzada de los Misterios.
#PrecauciónVial | Considera vehículo descompuesto en Av. Canal del Norte y Boleo. #AlternativaVial Circuito Interior y Calzada de los Misterios. pic.twitter.com/f5YJeYixKf— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 16, 2026
¿Qué marchas habrá en la CDMX este jueves?
Estas son las marchas que podrían afectar las calles de la CDMX este jueves 16 de abril 2026; se recomienda tomar precauciones.
🛑 14:30 horas - Manifestantes en Ciudad Universitaria.
🛑 11:00 horas - Manifestantes en Ciudad Universitaria
🛑 10:00 horas - Manifestantes en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este jueves 16 de abril en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 16, 2026
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Cierran circulación en Abraham González
Manifestantes continúan con el cierre de circulación de Abraham González. Así como Atenas de Abraham González a Bucareli, alcaldía Cuauhtémoc, por manifestantes
Estas son las alternativas viales: Paseo de la Reforma, Av. Insurgentes, Balderas y Av. Chapultepec.
#PrecauciónVial | Cerrada la circulación de Abraham González a partir de General Prim hasta Atenas; así como Atenas de Abraham González a Bucareli, alcaldía Cuauhtémoc, por manifestantes. #AlternativaVial | Paseo de la Reforma, Av. Insurgentes, Balderas y Av. Chapultepec. pic.twitter.com/6ytxfwgEH6— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 16, 2026
¿Qué autos NO circulan hoy 16 de abril 2026?
¡Atención, automovilistas! El Hoy No Circula para este martes 16 de abril 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Con engomado verde
- Terminación de placas 1 y 2
- Con hologramas 1 y 2
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 16, 2026
El #HoyNoCircula de este jueves 16 de abril en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoVerde🟢 con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2.
🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/vmScwyMhIf