tva (1).png

¡No te quedes en el tráfico! Calles cerradas y afectaciones viales por marchas en CDMX HOY 16 de abril 2026; rutas alternas

Las manifestaciones, bloqueos y marchas en CDMX afectan algunas calles de la CDMX; se recomienda tomar precauciones y tomar alternativas viales.

Marchas en CDMX HOY 16 de abril 2026: Calles cerradas y vialidades afectadas por manifestantes
Marchas en CDMX HOY 16 de abril 2026: Calles cerradas y vialidades afectadas por manifestantes|X: @OVIALCDMX

Escrito por: Iván Ramírez,Fernanda Benítez

¡Qué no se te haga tarde! Las calles de la Ciudad de México (CDMX) se verán afectadas por las marchas y manifestaciones de este jueves 16 de abril 2026: te compartimos las zonas afectadas y las alternativas viales.

Marchas en CDMX HOY 16 de abril 2026; Calles cerradas y vialidades afectadas; rutas alternas

Vehículo descompuesto provoca caos vial en Canal del Norte

Un vehículo descompuesto afecta la circulación en Av. Canal del Monte y Boleo. Estas son las alternativas viales: Circuito Interior y Calzada de los Misterios.

¿Qué marchas habrá en la CDMX este jueves?

Estas son las marchas que podrían afectar las calles de la CDMX este jueves 16 de abril 2026; se recomienda tomar precauciones.

🛑 14:30 horas - Manifestantes en Ciudad Universitaria.
🛑 11:00 horas - Manifestantes en Ciudad Universitaria
🛑 10:00 horas - Manifestantes en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria.

Cierran circulación en Abraham González

Manifestantes continúan con el cierre de circulación de Abraham González. Así como Atenas de Abraham González a Bucareli, alcaldía Cuauhtémoc, por manifestantes

Estas son las alternativas viales: Paseo de la Reforma, Av. Insurgentes, Balderas y Av. Chapultepec.

¿Qué autos NO circulan hoy 16 de abril 2026?

¡Atención, automovilistas! El Hoy No Circula para este martes 16 de abril 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Con engomado verde
  • Terminación de placas 1 y 2
  • Con hologramas 1 y 2

Tags relacionados
CDMX Marchas

Notas