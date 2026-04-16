¡No te quedes en el tráfico! Calles cerradas y afectaciones viales por marchas en CDMX HOY 16 de abril 2026; rutas alternas

Estas son las marchas que podrían afectar las calles de la CDMX este jueves 16 de abril 2026; se recomienda tomar precauciones.

🛑 14:30 horas - Manifestantes en Ciudad Universitaria.

🛑 11:00 horas - Manifestantes en Ciudad Universitaria

🛑 10:00 horas - Manifestantes en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria.