Los mataron en Valle de Chalco por una deuda e investigan a mujer: podría recibir 210 años de cárcel

El cobro de una deuda económica acabó con la vida de tres personas, quienes fueron asesinadas a balazos en calles del municipio de Valle de Chalco, Estado de México, y una mujer fue detenida por su probable participación

Este caso comenzó a ser investigado por las autoridades y la indagatoria llevó al arresto de Leslie Jetsabel “N”, quien es investigada por su probable participación en el delito de homicidio en agravio de tres víctimas.

Mujer acusada de homicidio en Valle de Chalco tuvo más cómplices

La investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) establece que en enero de 2025, la mujer y cuatro personas más llegaron a un domicilio en donde se encontraban las víctimas a quienes les solicitaron el pago de una deuda económica.

Leslie Jetsabel “N” y sus acompañantes discutieron con las víctimas, y tras ello, sacaron un arma de fuego con la que les dispararon provocando la muerte de dos hombres y una mujer para después huir del lugar.

Encarcelan a mujer investigada por homicidio en Valle de Chalco

Luego de que la Fiscalía del Estado de México inició las investigaciones correspondientes pudo identificar a Leslie Jetsabel “N” como una de las posibles partícipes eb el caso, por lo que solicitó al Juez una orden de aprehensión en su contra.

Agentes de la FGJEM la detuvieron y fue ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica.

Mujer podría ser sentenciada hasta 70 años de cárcel

De acuerdo con la información de la fiscalía, los otros probables participanates, ya se encuentran bajo proceso judicial.

Leslie Jetsabel “N”, en caso de ser encontrada culpable, podría alcanzar una penalidad de hasta 70 años de prisión por cada una de las víctimas, lo que sumaría hasta 210 años de cárcel.

"Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México dieron cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de una femenina, identificada como Leslie Jetsabel “N”, quien es investigada por su probable participación en el delito de homicidio en agravio de tres víctimas", informó la institución.