¿Otro día de caos en el Metro de la CDMX? Así la actividad en líneas y trenes HOY miércoles 15 de abril

¡Mitad de semana con complicaciones! Tras los días ajetreados que ha sufrido el Metro de la CDMX por el paro del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo y el regreso de escuelas de educación básica de las vacaciones de Semana Santa, así se reporta la actividad de este miércoles 15 de abril.

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