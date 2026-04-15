¿Otro día de caos en el Metro de la CDMX? Así la actividad en líneas y trenes HOY miércoles 15 de abril
Días de caos son lo que definen la actividad del Metro de la CDMX esta semana, pero, ¿cómo está avanzando este miércoles 15 de abril? Sigue el reporte EN VIVO.
¡Mitad de semana con complicaciones! Tras los días ajetreados que ha sufrido el Metro de la CDMX por el paro del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo y el regreso de escuelas de educación básica de las vacaciones de Semana Santa, así se reporta la actividad de este miércoles 15 de abril.
En Azteca Noticias te damos el reporte completo EN VIVO para que planifiques tu ruta.
¿Un día más de caos en el Metro de la CDMX? Así la actividad de líneas y trenes este miércoles 15 de abril
Estas son las líneas del Metro con retrasos HOY
Líneas con Carga Máxima de Usuarios
Se registra una afluencia alta en los siguientes corredores, lo que podría derivar en tiempos de espera más prolongados para el abordaje:
- Línea 1, Línea 3 y Línea 8.
Circulación Constante y Afluencia ModeradaLas siguientes líneas presentan un panorama de movilidad más fluido, con un paso de trenes regular:
- Líneas 2, 7, 9, 12, A y B.
¿Qué estaciones del Metro se encuentran cerradas este miércoles?
Ten en cuenta que las estaciones San Antonio Abad de la Línea 2 y Auditorio de la Línea 7 se mantienen cerradas por trabajos de rehabilitación, mientras que el resto de la red intenta recuperar la normalidad tras la jornada crítica de ayer. ¡Sal con tiempo y mantente informado!