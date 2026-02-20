Doble homicidio en Los Reyes La Paz: Ejecutan a pareja mientras andaban en bici

La inseguridad en la zona oriente del Valle de México registró un nuevo episodio de violencia durante la madrugada de este viernes 20 de febrero. Una pareja que se desplazaba en bicicleta por las calles de la colonia Valle de los Reyes, en Los Reyes la Paz, fue víctima de un ataque armado directo que les arrebató la vida de forma inmediata.

El incidente ocurrió específicamente en la calle Atlacomulco, entre la Calle 15 y la Calle 16 del Estado de México, donde vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.

Detalles del ataque en la colonia Valle de los Reyes

De acuerdo con los reportes preliminares, el hombre y la mujer transitaban por la Calle 15 cuando fueron alcanzados por sujetos armados. Sin mediar palabra, los agresores dispararon contra la pareja para posteriormente huir del lugar con rumbo desconocido.

Al sitio arribaron corporaciones de seguridad municipal y estatal, así como paramédicos en una ambulancia; sin embargo, al realizar la valoración médica, confirmaron que ambas personas ya no contaban con signos vitales debido a la gravedad de los impactos recibidos.

Escena del crimen: Hallan casquillos de grueso calibre en Los Reyes la Paz

Personal pericial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acordonó el área para preservar los indicios y llevar a cabo las diligencias ministeriales. Durante la inspección ocular en la vía pública, se aseguraron elementos balísticos clave:



Al menos 10 casquillos percutidos .

. Municiones calibre 9 milímetros .

. La bicicleta en la que viajaban las víctimas.

Tras concluir las labores de campo, los peritos realizaron el levantamiento de los cuerpos para su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se les practicará la necropsia de ley.

Por este doble crimen, la Fiscalía mexiquense inició la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio. Como parte de las indagatorias para esclarecer el móvil del ataque, las autoridades realizan las siguientes acciones: el análisis de cámaras de seguridad y las respectivas entrevistas con vecinos; se busca recabar testimonios que permitan fortalecer la línea de investigación.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por este hecho. Las autoridades han exhortado a la ciudadanía a aportar cualquier información que ayude a dar con los responsables de este acto violento.