“Escucharon a Yeri Mua y salieron”: acusan a influencer de espantar a flamencos en temporada de anidación

La influencer yucateca Elisa “La Yuca” se encuentra en el ojo del huracán público, luego de que compartiera un video en el que presuntamente aparece ingresando a los manglares de Sisal con música a alto volumen, en el municipio de Hunucmá, al noroeste de Yucatán.

En el video se observa cómo una parvada de flamencos abandona la zona justo en plena temporada de anidación, lo que ha desatado una fuerte controversia, al señalar que la creadora de contenidos habría incurrido en alguna falta por invadir el hábitat.

VIDEO: “Elisa la yuca” acusada de dañar flamencos en manglares de Sisal

En el video, la creadora de contenidos muestra a los flamencos volando, en eso empieza a decir que son como “una plaga”. Después comenta que en la zona no se puede escuchar música, pero que se despertaron al escuchar una canción de “Yeri Mua”.

En tono de burla, aseguró que “se despertaron por la canción”, comentario que generó críticas al recordarle que no se puede irrumpir con música en zona de manglares, y menos provocar la huida de las aves en plena anidación.

La #influencer “Elisa la Yuca” fue criticada por irrumpir con música en zona de #manglares, provocando la huida de #flamencos en plena anidación. Usuarios exigen sanción de la @PROFEPA_Mx. 🦩 pic.twitter.com/6cK6zaho2u — Sergio Fimbres (@sergiofimbres) April 9, 2026

Ambientalistas explicaron que el ruido fuerte y la cercanía humana en su hábitat pueden causar estrés en los flamencos, obligarlos a gastar energía necesaria para alimentarse o descansar e incluso hacer que abandonen nidos durante la temporada de reproducción. Pese a esto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no se ha pronunciado al respecto.

Influencer yucateca responde acusaciones: “Yo estaba como cualquier turista”

Tras la oleada de críticas, Elisa “La Yuca” publicó un video explicando su versión. Señaló que se encontraba como turista, acompañada de su familia y otras personas, y que no vio ninguna señalización que prohibiera la música

Aseguró que un encargado del manglar únicamente les pidió bajar el volumen, indicación que, según ella, sí atendieron.

“Chicos, otra vez me están funando… Yo estaba con mi familia como cualquier familia. No vimos ningún letrero que diga ‘prohibido poner música’. El que cuida ahí solo nos dijo que le bajáramos tantito”, expresó.

La influencer también afirmó que el vuelo de los flamencos fue inesperado y que el propio cuidador comentó que a esas horas “salen un montón”. Más tarde, y en tono de burla, agrega: “voy a estar esperando mi multa”.

¿Por qué los manglares de Sisal son tan importantes?

Los manglares de Sisal, en Yucatán, forman parte de un ecosistema altamente protegido, al ser hogar de flamencos, cocodrilos y otras especies. Además, funcionan como barrera natural contra huracanes y como un punto clave para la biodiversidad.

Cabe señalar que la temporada de anidación de flamencos ocurre principalmente entre marzo y abril, por lo que cualquier perturbación puede afectar su ciclo natural.

Por ello, expertos insisten en que acciones aparentemente inofensivas, como acercarse demasiado o poner música a alto volumen, pueden alterar el comportamiento natural de las aves.

Lo que para algunos es un video viral, para la fauna puede significar estrés, riesgo de lesiones o abandono de zonas clave para su supervivencia, más para especies de por sí amenazadas.

