Entre lágrimas despiden a víctimas del atropellamiento afuera de un hospital en Tecámac

El dolor y la indignación marcaron el último adiós a las cuatro personas que murieron en el atropellamiento afuera del Hospital General de Zona Número 200 del IMSS, en Tecámac, Estado de México.

La tarde de este miércoles 8 de abril se llevaron a cabo los funerales de las víctimas, quienes eran familiares entre sí y que habían acudido al hospital para acompañar a un ser querido internado. La tragedia ocurrió durante la madrugada del lunes, cuando un automovilista perdió el control de su vehículo y los embistió sobre la carretera federal México-Pachuca.

Así fue el último adiós a las víctimas del atropellamiento en Tecámac

Antes de ser sepultados, familiares y amigos se reunieron en una misa de cuerpo presente para despedir a las víctimas. Decenas de personas acudieron para acompañar a las familias, en medio de un ambiente de tristeza e incredulidad por lo ocurrido.

Dos de los fallecidos fueron enterrados en un panteón de Tultepec, mientras que los otros dos recibieron sepultura en Tultitlán. Entre abrazos, lágrimas y mensajes de despedida, sus seres queridos exigieron justicia por lo ocurrido. Las imágenes reflejan el dolor de la tragedia que no solo dejó cuatro vidas perdidas, sino también familias destrozadas.

🕊️ Esta tarde fueron sepultadas las 4 personas que murieron tras ser arrolladas afuera del Hospital General de Zona No. 200 del IMSS, en Tecámac.



Las víctimas habían acudido al hospital por un familiar internado. De los 11 lesionados, 2 siguen graves. pic.twitter.com/xM9tTn4e0N — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 8, 2026

¿Qué pasó en el atropellamiento masivo en el IMSS 200 de Tecámac?

La mañana del lunes 6 de abril se registró un atropellamiento masivo afuera del Hospital General de Zona 200 del IMSS, en Tecámac. Varias personas se encontraban sobre la banqueta, esperando noticias de sus familiares hospitalizados, cuando fueron sorprendidas por un vehículo fuera de control.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor circulaba a exceso de velocidad sobre la carretera México-Pachuca cuando perdió el control de la unidad, se salió de la vía y arrolló directamente a la multitud.

El impacto fue devastador. Además de los peatones, otro vehículo que circulaba por la zona también resultó afectado. Testigos señalaron que el automóvil responsable apareció de manera repentina, sin que las víctimas tuvieran oportunidad de reaccionar.

Víctimas y heridos: el saldo que dejó la tragedia

Tras el accidente, personal médico del propio hospital y paramédicos de Protección Civil acudieron de inmediato para auxiliar a los heridos. Algunos fueron ingresados de urgencia al hospital en cuestión de minutos.

Sin embargo, la gravedad de las lesiones fue tal que cuatro personas perdieron la vida poco después del impacto. Además, once personas resultaron lesionadas, de las cuales dos continúan en estado delicado.

Detienen al presunto responsable del atropellamiento en Tecámac

Luego del accidente, el conductor fue retenido por personas que se encontraban en el lugar, quienes evitaron que escapara. Posteriormente fue entregado a elementos de la policía municipal.

El sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado de México, donde se le realizarán pruebas para confirmar si conducía bajo los efectos del alcohol, como señalan versiones preliminares.

Las autoridades serán las encargadas de determinar su situación legal y deslindar responsabilidades por la muerte de las cuatro personas.