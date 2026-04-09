Explosión por fuga de gas en hotel de Puebla deja un herido y más de 10 habitaciones con daños

Una fuga de gas LP provocó una fuerte explosión dentro de un hotel en el municipio de Tlatlauquitepec, Puebla, lo que dejó varias habitaciones dañadas y a una persona con quemaduras.

El incidente movilizó a cuerpos de emergencia, quienes lograron controlar la situación y evitar que el fuego se extendiera a otras áreas del inmueble.

¿Qué pasó en el hotel de Tlatlauquitepec?

De acuerdo con autoridades estatales, el reporte inicial alertó sobre una fuga de gas LP al interior de un hotel en Tlatlauquitepec. Minutos después, la acumulación del combustible provocó una explosión que derivó en un incendio.

El saldo fue de al menos 11 habitaciones afectadas por el siniestro. Elementos de Protección Civil Municipal, Policía Estatal y bomberos trabajaron de forma coordinada para sofocar las llamas, logrando extinguir el fuego en su totalidad.

Durante la emergencia, un hombre resultó con quemaduras, por lo que fue atendido por paramédicos en el lugar y posteriormente trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Incendio en Amozoc: otro incidente con gas LP el mismo día

Horas antes de la explosión en el hotel, las autoridades atendieron otro incidente relacionado con gas LP, esta vez en una vivienda ubicada en la zona de Casa Blanca, en el municipio de Amozoc.

En este caso, el problema se originó por la ruptura de la manguera de un cilindro de gas, lo que provocó un flamazo en el área del patio. El fuego alcanzó un contenedor de agua, que terminó completamente dañado.

Dentro del inmueble se encontraban tres personas, quienes lograron salir a tiempo sin sufrir lesiones graves. Sin embargo, una de ellas presentó una crisis nerviosa y una lesión en la rodilla tras una caída durante el incidente.

Paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) acudieron al lugar para valorar a los afectados y brindar atención inmediata. Tras la revisión, se determinó que no existía riesgo adicional para la población.

¿Qué hacer ante una fuga de gas? Recomendaciones clave

Este tipo de incidentes deja claro que una fuga de gas puede convertirse en una emergencia en cuestión de segundos, por lo que es clave saber cómo reaccionar.

Si detectas olor a gas, lo primero es evitar encender o apagar interruptores eléctricos, ya que cualquier chispa puede provocar una explosión. También es importante cerrar la llave de paso del cilindro o tanque si es posible hacerlo sin riesgo.

Otra recomendación básica es ventilar el área abriendo puertas y ventanas para dispersar el gas acumulado. Si la fuga es considerable, lo mejor es salir del lugar de inmediato y llamar a los servicios de emergencia.

Además, revisar periódicamente las instalaciones, como mangueras y válvulas, puede prevenir accidentes como los registrados en Puebla.